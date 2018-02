Sångerskan Amanda Ginsburg går långpromenader, äter avokadosmörgåsar och jammar på jazzklubbar under helgen.

Trots att jag arbetar med musik till vardags och inte behöver följa traditionella kontorstider så gillar jag att stämpla in och ut. När klockan slår fem på fredagen så beger jag mig raka vägen till Sats Sportpalatset vid Sankt Eriksbron för ett träningspass. På vägen hem handlar jag på Ica i Västermalmsgallerian. Pasta, salsiccia, tomatsås – och en bit gruyère att ha efter maten. Till detta inhandlas givetvis en flaska rött.

Min kille och jag lagar middag hemma och slår oss sedan ned i soffan framför På spåret. Vi rör oss inte ur fläcken på hela kvällen och efteråt betar vi av filmen About time för ungefär tjugonde gången på Netflix och ja, jag fäller en tår.

På lördagen vaknar jag tidigt och kan inte somna om. Har fortfarande inte sett veckans avsnitt av Antikrundan, så det blir frukost i sängen framför tv:n. Efter en utdragen morgon promenerar vi bort till Hornstull för lunch på Klang Market. Jag äter deras rågbrödssmörgås med avokado och chiliflakes. Sedan promenerar vi vidare genom stan, försöker upptäcka nya vägar och platser. Efter ett par timmars flanerande känner jag för att utmana mig själv genom att köra ett par låtar på ett jam. Jag brukade sjunga på Farbror Nikos på Katarinavägen, men numera är det lördagsjazz på Eat With Jonna på Folkungagatan som gäller. Det är så svårt för små ställen i Stockholm att ha livemusik, grannarna verkar störas så lätt, men hos Jonna är det alltid bra stämning.

Söndagsmorgonen är lika lugn som lördagen. Men i dag sover vi ut och vaknar inte förrän sent. Till frukost unnar vi oss ett gott frukt- och nötbröd från Fabrique. Den ultimata lyxen är annars när min kille steker pannkakor, men man kan inte få allt. På vägen in till stan stannar vi till på Çok på Hornsbergs Strand för lunch. Jag äter en falloumi: falafel och halloumi med massa goda tillbehör i pitabröd. Så gott. Sen åker vi in till stan och går i butiker. Jag kliver in på & Other Stories och sonderar terrängen medan min pojkvän går till Cos. När vi fått nog promenerar vi hem längs Kungsholms strand. Min kille drar iväg för att titta på Premier League, och jag stannar hemma för att skriva musik och planera nästa vecka.

Framåt kvällen äter vi söndagsmiddag med mina föräldrar i Gamla stan. Det är skymning och jag försöker ta en bild som gör ljuset i den här staden rättvisa, men misslyckas. Middagen består av minst fyra rätter, det är standard hos mina päron. Oftast blir det Boeuf bourguignon till varmrätt.

Alldeles för mätta rullar vi hem genom stan till Kungsholmen, redo för en ny vecka.