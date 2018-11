Louise Hoffsten spelar i Linköping, äter serbiska korvar och smiter in i kyrkan under helgen.

På fredagskvällen gör jag en spelning i min hemstad Linköping, på Konsert & Kongress, med min trio. Det enda jag begär är att bandet och jag ska få middag innan vi kliver upp på scenen. Ofta blir det något vegetariskt hopkok, det vi i branschen kallar för jazzgryta. Tiden med krav på färgsorterade Smarties och andra galenskaper är för längesedan över. Nuförtiden är vatten, ett omklädningsrum och lite värmande gryta ungefär vad man kan förvänta sig. Efter spelningen blir det lite kort häng med publiken, autografskrivning och småprat. Killarna i bandet tar en öl i baren, men jag är ingen riktig öltjej, så det får bli ett glas vatten. Förr brukade jag nästan alltid bo över på hotell i staden där jag spelade, men de budgetarna finns sällan nuförtiden, så det blir att åka rakt hem till Stockholm efter spelningen. Och inte mig emot, jag längtar hem till familjen.

Lördag börjar med overnight oats, som jag tycker är jättegott. Ett slags havregröt som får stå i kylen över natten, och till det gärna färska bär. Sonen Adrian ska iväg på en klättertävling, så efter frukost promenerar min man Dan och jag bort till Enskedeparkens bageri och unnar oss en av deras fantastiska bullar. Senare, när eftermiddagen börjar övergå till kväll, bestämmer vi oss för att gå på bio. Vi är bägge sugna på den nya Salander-filmen The Girl in the Spider’s Web. Som tur är går den på en av våra favoritbiografer, Victoria på Götgatan. Att filmen går på en mysig biograf är nästan lika viktigt som filmen i sig. Vi slinker in på Stavros Taverna bakom Söderhallarna på väg till bion. Deras grillade lammracks är "to die for".

Även söndag börjar med overnight oats, min nya frukostfavorit. Efter en lång och stressfri frukost beger vi oss bort till Fotografiska. De har ofta bra utställningar, och ibland, när plånboken tillåter, passar vi på och äter brunch här också. Men inte den här helgen. Istället åker vi hem till Enskede och går förbi Sankt Sava, den serbisk-ortodoxa kyrkan. Vi smiter in och tittar på de vackra målningarna och känner doften av rökelse. Efter gudstjänsten brukar det stå en foodtruck här som serverar spännande och kryddstarka korvar från Balkan. Egentligen hade vi tänkt att gå till Två Små Svin i Årsta och äta ett gudomligt smörrebröd, men den serbiska korven mättar och får fungera som en tidig middag.

Sedan promenerar vi hem och bänkar oss framför tv:n. Netflixserien Making a Murderer har en massa vänner pratat om, men vi har inte hunnit med den än, så den står näst på tur. Innan läggdags hinner jag planera lite inför veckan som kommer. Nu när jag är med i Så mycket bättre är det plötsligt en massa intervjuer som ska göras, och dessutom planerar jag en vårturné. Men innan dess ska jag gästa Linnea Henriksson på hennes julshow på Grand Hôtel.