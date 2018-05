Vi har alla tvingat i oss grönsaker – från barndomens gröna ärtor till dagens trendande grönkålssallader. Nu hävdar läkaren Rangan Chatterjee – författare av The Four Pillar Plan och korrespondent i BBC-serien Doctor in the House – att vi endast behöver äta en grönsak för att boosta vår hälsa: broccoli. Han menar att den gröna kålen har många hälsofördelar.

– Den skapar goda magbakterier, sund tarmhälsa och ökat immunförsvar, säger han.

Annons X

De senaste årens forskarstudier pekar på att god maghälsa också stärker psyket. Enligt en studie från Harvard kan dålig mag- och tarmhälsa orsaka ångest, stress och depression eftersom "hjärnan och magen är nära sammankopplade". En bit broccoli till maten – som är lika nyttigt för hjärta och kolesterol som tarm och mage – ökar alltså både fysisk och psykisk hälsa.

För att få ut så många hälsofördelar som möjligt: undvik att fritera eller koka broccolin och försök istället på att äta den lätt ångad.