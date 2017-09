Skådespelaren Jennifer Lawrence om krävande rollprestationer, nya pojkvännen och vem hon gillar bäst av Hollywood-svenskarna.

Mandarin Oriental, New York. Dörren öppnas av en hundnos. Valpen trippar in i hotellsviten, ser sig förvirrat runtomkring och följs sekunderna senare av en andfådd Jennifer Lawrence som utbrister ”Oh there you are!”, lyfter upp hunden, slår sig ner på en stol och begraver ansiktet i pälsen.

Trots en Oscarstatyett, tre Golden Globe-priser och storfilmer som Hungerspelen, Du gör mig galen! och Winter's bone lyckas Jennifer Lawrence fortfarande inte göra entré som en Hollywoodstjärna. En oförmåga som gjort henne till världens just nu kanske största skådespelerska: mänsklig, naturlig, oförställd. En relaterbar superstjärna med samma tillkortakommanden som alla andra.

– Hela jag består av självtvivel, säger hon. Varje gång som jag har gjort klart en film så tror jag det är min sämsta rollprestation någonsin och att jag aldrig kommer få jobb igen. Mina osäkerheter ligger djupare inom mig som människa än skådespeleriet.

Nu är hon tillbaka med huvudrollen i Darren Aronofskys nya film Mother!. Ett psykologiskt drama där hon spelar modern i ett hem som får ovälkomna gäster. Det kom att bli en rollprestation så krävande att hon hade svårt att hitta tillbaka till sig själv mellan tagningarna.

– Jag har alltid lyckats återvända till verkligheten när de säger ”Bryt!”, men den här gången kunde jag inte hitta tillbaka till mig själv. Jag satt fast i en mörk och sorgsen plats. Jag kommer aldrig göra om det, det är inte värt det.

Mentalt pressad hyperventilerade hon till den grad att hon behövde syrgas.

– Jag hyperventilerade så mycket att ett revben hamnade ur led, säger hon. Jag satt där med syrgasslangar i näsan, Darren sade ”Kameran var inte i fokus, vi behöver göra om tagningen” och jag svarade ”Go fuck yourself”.

Jennifer Lawrence och Darren Aronofsky fann varandra under filminspelningen. Idag är de Hollywoods kanske mest omtalade par.

– Det finns en energi mellan oss. Jag gillar vanligtvis inte människor som studerat på Harvard, eftersom de inte kan hålla sig två minuter utan att säga att de studerat på Harvard, men Darren är inte alls på det viset.

De senaste åren har Hollywood präglats av en våg med svenska skådespelare. Från Alicia Vikander och Bill Skarsgård till Joel Kinnaman Skarsgård och Noomi Rapace. Jennifer Lawrence är imponerad över de svenska talangerna.

– Jag gillar sannerligen att titta på Alexander Skarsgård, haha. Jag tycker att han är fantastisk och gillade honom verkligen i Big little lies. Jag vet inte vad ni gör där uppe i Norden, men det fungerar.