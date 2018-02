"Det är 2018 och marijuana är äntligen lagligt och sexuella trakasserier är inte det. Det kommer bli ett bra år!". Med de orden inledde värden Seth Meyers sin monolog på Golden Globe-galan. Och under årets början har detta sannerligen varit två heta samtalsämnen i Hollywood. Gräsrökandet har blivit rumsrent och precis som med alkohol kan alla som är över 21 år handla en joint. Eller, utbudet är väl bredare än så numera. Det finns allt från godis till läppstift innehållande THC, marijuanas verksamma substans. Skådespelerskan Whoopi Goldberg har lanserat en tvål som ska vara bra mot mensvärk. Rapparen Snoop Dogg kränger choklad prydda med peppande citat av sångaren, såsom: "smoke weed everyday!". Under mitten av 1800-talet var det guldrush i Kalifornien, och nu pratas det om en "grönrush". Det finns något som tilltalar alla. Oroande nog även de minderåriga.

Marijuana har alltid haft en roll i den amerikanska kulturen, kanske extra tydligt under 60-talets hippievåg. Och från Seth Rogens filmer kan man lätt dra slutsatsen att alla som pluggat på college också rökt en spliff. Det har ju till och med Barack Obama! I komedier med en mognare rolluppsättning är ett ofta återkommande scenario att någon – tänk Meryl Streep – får fatt i en jolle och försjunker i sentimentala ungdomsminnen. Tänk er det i en svensk komedi – att Suzanne Reuter röker på. Men här höjer ingen på ögonbrynen.

I somras besökte jag Colorado för någon sorts natursemester i de vackra bergen. Där har marijuana varit lagligt i flera år och drogen var ett ämne som diskuterades friskt mellan gästerna vid hotellets gemensamma frukostbord. Många hade rest från delstater där marijuana var olagligt och kunde äntligen släppa loss. En av höjdpunkterna (och här skulle man kunna dra ett Göterborgsskämt) var uppenbarligen också att kunna avrunda dagens friska skogspromenader med att röka på. Ett par från New Jersey var där för att fira både bröllopsdag och att mannen fyllde 50. Tyvärr drabbades han av en hiskelig höjdsjuka och detta försökte paret bota genom att stänga in sig i sin stuga under dagarna och snaska på söta "marijuana- klubbor". De var tydligen "fantastiska" påstod frun som med rödsprängda ögon besökte baren ensam på kvällarna. Mannen såg man aldrig röken av.

Även i Los Angeles har marijuana gått från att vara ett aningen dämpat samtalsämne, till något man nu ventilerar högt och tydligt – exempelvis på gymmet. Efter ett av mina träningspass i förra veckan diskuterade den fåfänga hälsoskaran vilken form av marijuana som var bäst mot träningsvärk innan de rusade vidare för att handla grönsaksjuice med yogamattor under armarna. Det är inte sällan folk hyllar drogen för sina medicinska egenskaper. Enligt samma retorik som "ett glas vin om dagen är nyttigt". Skitsamma att du blir helt avtrubbad och pratar som om du trillat på huvudet.

Man räknar med att bara Kalifornien, som är den åttonde amerikanska delstaten att legalisera marijuana, kommer att omsätta 30 miljarder kronor på drogen bara i år. Något som innebär en hel del skatt för staten – vilket var ännu ett argument för legaliseringen. Men alla är inte lika glada. På federal nivå får det motstånd. Trump är emot det, men vad det innebär vet jag inte.

Kanske att Hollywoodskylten inte kommer vara det enda som lockar turister längre. I sommar kanske det där paret från New Jersey kan komma hit och äta klubbor istället.