Lördagsförmiddag i Humlegården. Medan våra ungar skvätter sand på varandra berättar min kompis om framstegen han gör hos KBT-terapeuten. Familjen har tröttnat på att han ständigt lever i dåtid eller framtid men aldrig i nutid. Mobilförbudet mellan 19 och 22 räckte inte hela vägen så nu har han skaffat professionell hjälp för att bättra på sin medvetna närvaro.

Från parkbänken parafraserar han buddistmunken och zenmästaren Thich Nhat Hanh. ”Den viktigaste stunden i livet är den stund som är JUST NU. Att du och jag sitter och pratar är det viktigaste JUST NU. Den här klunken kaffe är allt för mig JUST NU”.

Inlevelsen imponerar – men några sekunder senare försvinner han som vanligt in i sitt Instagram öde.

Jag vet inte. Istället för att betala 950 spänn i timmen för att lära sig mindfulness-floskler borde han kanske studera våra söner. Fyraåringar är ju naturliga buddhister, skickligare på att leva i nuet än Dalai Lama själv.

Sigges och min morgonpromenad till förskolan är ett bra exempel. Den bör ta åtta minuter. Jag har tajmat sträckan flera gånger för att veta exakt när vi ska gå hemifrån för att jag i lugn och ro ska hinna lämna honom samt dricka en cappucino på mitt stamfik, och ändå befinna mig på kontoret vid halv nio. Men eftersom Sigge inte tänker som en förprogrammerad vuxenrobot skiter sig planen alltid. På vägen till förskolan hinner han göra minst två avstickare. Jaga en fjäril. Studera ett förlupet cykeldäck. Slå sig i slang med byggarbetare på rökpaus. Det är irriterande men samtidigt imponerande – det är carpe diem i mästarklass.

Dåtiden, däremot, är enda stor oformlig massa som inte ägnas särskilt mycket tankearbete. Enligt min son är allt som hänt i det förflutna ”i går”. Och han är helt värdelös på att planera framåt. Att föreslå att man ska gå till Skansen eller Gröna Lund till helgen faller platt. Saker och ting ska ske nu eller möjligen inom den närmsta halvtimmen, annars är det meningslöst. Något som bland annat försvårar mutandet. ”Ät upp broccolin så köper vi en ny Ninja-go-gubbe imorrn”, är verkningslöst. Om inte den där lego-ninjan står i givakt på matbordet – JUST NU – händer absolut ingenting.