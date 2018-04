Kollegan ser oförstående ut när jag lägger 30 Perfect Guide-sidor på hennes skrivbord.

– Min taxi kommer om tio minuter. Jag ska till Rom, säger hon.

– Till Rom?

– Ja, vi pratade om det senast i förrgår, jag bad om ledigt för tre månader sen.

– Men ... vem ska korra tidningen?

Jag tittar mig panikartat omkring. Bara några timmar kvar till helg och samtliga kollegor är djupt försjunkna i sina uppgifter.

– Ja, du är väl läskunnig, svarar hon leende.

Rafsar åt mig pappersbunten, hämtar en rödpenna och förbannar mitt usla minne. Ingenting fastnar längre.

Börjar korra och på tredje sidan möts jag av en blick som väcker ett 20 år gammalt minne.

Hemmafest på Gärdet. Inrökt tvåa med sovalkov, ljummet vitt vin i plastglas och All Saints "Never ever" var tjugonde minut. Jag har pratat med samma tjej hela kvällen och fortsättningen på natten känns predestinerad. Ute på balkongen känner jag mig så övertygad om detta att jag säger:

– Äh, nu drar vi hem och gör barn.

Minns hennes blick som om det var igår: först förvåning, sedan äckel.

– Det var fan det vidrigaste jag hört.

Sen sa vi inget mer till varandra.

Historien ger mig fortfarande rysningar.

Varför har min hjärna livstidsregistrerat detta genanta minne när den inte lyckas hålla reda på veckofärsk information som påverkar mitt arbete? Förklaringen är enkel. Ju starkare känsla, desto hållbarare minne. Och skamkänslor är kanske det mest potenta själsgiftet av alla. Jag har ett tiotal hågkomster av den här typen, och de dyker upp när jag minst önskar det.

Börjar forska i om det inte finns något sätt att radera dem. Drömmen vore ju att de genererande minnesbilderna skulle blekna likt ett gammalt polaroidfotografi. Och enligt psykologer tycks det inte vara helt omöjligt.

För att bli av med sina skamsköljningar måste man jobba med två saker. Det ena är självmedkänslan; att rikta bjussigheten inåt, dämpa självkritiken och bli sin egen bästa vän. Det andra är att acceptera sin egen obetydlighet. Sannolikheten att hon minns ynglingen med beige skinnkavaj och patetiska raggrepliker är tämligen små.

Att läsa den sista meningen skänker faktiskt viss lindring.

Babysteps.