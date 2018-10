Sitter vid elpianot och svettas när min fru sticker in huvudet och frågar hur jag egentligen mår. Svordomarna har tydligen sipprat ut till vardagsrummet. De tre senaste timmarna har jag ägnat åt att få kläm på introt till Bonnie Raitts I can’t make you love me. Helt omöjligt. Och någonstans under processen har jag tvingats erkänna att drömmen om att bli hotellbarpianist inte är realistisk.

Det var ändå förvånansvärt smärtfritt. För jag insåg samtidigt att jag fått något ännu finare: en riktig hobby.

Att åka skidor några gånger om året är ingen hobby. Inte heller att gå på AIK:s hemmamatcher eller att emellanåt smita in på ett konstgalleri. Det är bara intressen. Hobby är att varje kväll smyga ner i källaren för att arbeta med sin modelljärnväg. En äkta hobby får aldrig leda någonstans och den måste ta oproportionerligt mycket tid i relation till sitt värde.

Men i en tid när alla ska vara så förbannat duktiga hela tiden är hobbyn utrotningshotad.

Titta på SvD Perfect Guides intervjuer. I bonusrutan informerar vi om namn, ålder, familj, hemstad, yrke och vad personen är aktuell med. Ingen fråga om hobbys. Mina kollegor och jag anser tydligen inte att hobbys är något som definierar en person. Sorgligt – och ganska symptomatiskt. I en värld där vi håller på att effektivisera bort vår egen fritid är hobbyn ett utdöende väsen.

Det är en farlig utveckling. Hobbyn är en livsnödvändig frizon. Tufft på jobbet? Rym till ditt bonsaiträd. Trött på dina bortskämda barn? Förlora dig i frimärkssamlingen. Tjatig partner? Bygg ett till flaskskepp.

Hobbyn gör oss dessutom mentalt starkare. 60 procent av alla människor definierar sig genom sina yrken. Men att likställa yrkesrollen med sin person är vanskligt. Ju ensidigare självbild man har, desto känsligare blir man för omvärldens åsikter. Jag betraktar exempelvis mig själv främst som pappa och redaktör. Om någon ifrågasätter min yrkeskunskap upplever jag det som en attack på min identitet. Och det gör ont.

Breddas självbilden till redaktör, pappa, surfare, make och pianist, så blir jag inte lika sårbar. Om någon ifrågasätter min yrkeskunskap behöver jag inte koka över av indignation – det är ju bara 20 procent av mig man pissar på.

Nästa år återinför jag hobbyfrågan i bonusrutan.