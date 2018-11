Många känner igen sig i känslan av att ha arbetat en hel dag, men ändå inte fått någonting gjort.

I en värld där vi glorifierar att vara så upptagna som möjligt menar kanadensiska författaren Chris Bailey i sin nya bok Hyperfocus: How to Be More Productive in a World of Distraction, att vi glömmer skillnaden mellan att vara "sysselsatt" och att "jobba".

– Vi tror att produktivitet innebär mer, mer, mer, snabbare, snabbare, snabbare. Men det handlar om att avsiktligt göra rätt saker, säger han i en intervju med GQ.

Ett knep för bättre produktivitet är att bli medveten om vår egen uppmärksamhet, var den glider och var den borde vara.

– Fråga dig själv: började jag titta på den här andra grejen för att det var mer stimulerande än det jobb jag hade framför mig? Eller gjorde jag det för att jag faktiskt skulle uppnå något?

Bailey rekommenderar att varje morgon ge sig själv tre tydliga föresatser och att på kvällen reflektera över om och hur de uppnåtts. En daglig kort och koncis att göra-lista är nyckeln – och att hålla sig till den.

– Multitasking fungerar dåligt för att vi inte kan hoppa från en sak till en annan utan att det finns en slags "uppmärksamhetsrester" kvar i hjärnan. Forskning visar att när vi börjar sysselsätta oss med att kolla mejl mitt i en uppgift så tar den uppgiften sedan dubbelt så lång tid att jobba klart med, säger han.