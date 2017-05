I helgen hölls amerikanska aristokraters egna Coachella: Kentucky Derby. Den klassiska galopptävlingen – kallad ”The greatest two minutes in sports” – har blivit sportevenemanget där jetsetsocietet, oljemiljardärer och Hollywoodkändisar umgås under avslappande former bland lerstänkta hovar och sockrade mint juleps.

Sedan starten 1895 har namn som Drottning Elizabeth, Ronald Reagan och Bob Hope gästat hattparaden i Louisville. Publikboxarna på läktaren kallas för ”miljonärslängan” och över dem syns ”miljardärslängan: här sitter Amerikas berömda ”en procent” och viftat med programbladen framför ansiktet.

Även på hästkapplöningsbanan speglas pengarna. Forbes rapporterar om en miljaradärsbonanza i startfållan: Dubais Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Amerikanska Excel-grundaren Kenny Troutt och franska bröderna Alain och Gerard Wertheimer – delägare i Chanel – är bara några hästuppfödare som tävlar sina hästar på Kentucky Derby.

Vi har lyft kikaren och spanat närmare på vilka som synts på läktaren de senaste åren.



Jack Nicholson showade på Kentucky Derby 1998.

Richard och Pat Nixon på dubbeldejt med Nancy och Ronald Reagan 1969.

Sharon Stone med leendet hos någon som satt en spik.

Kim Kardashian i en elegant hattkreation 2009.

Kentucky Derby i helgen. Köpte Jeff Bridges och hustrun Susan Geston en Harry Boy?

”Ingen fara, Hillary, jag satsade på rätt ponny”. Bill Clinton på galoppbanan 2015.