Under inspelningen av The darkest hour rökte Gary Oldman 400 kubanska cigarrer. För SPG berättar britten om method acting, Winston Churchills själ och varför han struntar i den skandinaviska Hollywoodvågen.

Gary Oldman möter sin egen blick i spegeln. Stryker handen över kinden, drar fingrarna över den tunnhåriga hjässan. Inga spår syns av hans person. Ansiktet är förändrat, blicken någon annans. Han är inte längre där.

– Att titta i spegeln och se Winston Churchill stirra tillbaka var en befrielse. Jag har aldrig känt mig så fri. Jag kom bort från allt som jag inte gillar med mig själv. Ögonblicken då jag är som mest avslappnad och i harmoni med mig själv är när jag befinner mig i en rollkaraktär.

Transformationen för The darkest hour – filmen som gav Gary Oldman en Golden Globe för bästa manliga huvudroll häromveckan – var både fysisk och mental. Under sex månader studerade Oldman timmar av ljudupptagningar och journalfilmer, biografier och faktaböcker. Den yttre förvandlingen slutfördes med kroppsdräkt och ansiktsprotes.

– Det tog två timmar och 45 minuter att sminka mig, för att hinna kom jag till inspelningsplatsen klockan 02:15 varje dag. Under tre månader såg mina medskådespelare mig aldrig som Gary.

Gary Oldman fann Winston Churchills själ inristad i en stol. Under researcharbetet gick han på rundtur i Churchill War Rooms – bunkern varifrån den brittiska regeringen styrde andra världskriget – och hittade spåren av en man plågad av demoner.

– I armstödet på hans stol fanns en urgröpning där han knackat med ringen genom hela kriget. Hans nervösa energi uttrycktes i den träbiten. Den typen av detaljer säger mer om en människa än en 500 sidor lång biografi.

Detektivarbetet fortsatte. Gary Oldman gick igenom Winston Churchills privata brevkorrespondens och fann en människa som påminde mycket om honom själv.

– När Winston Churchill stred i första världskriget skrev han hem och lugnade oroliga släktingar ’Jag kommer inte dö än, jag har något större som väntar på mig’. Paradoxen av hans starka självförtroende och fruktansvärda självtvivel kan jag relatera till. Tron på att du har något stort inom dig, men samtidigt känner att världen kommer sluka dig och att du kommer gå under.

The darkest hour utspelar sig under en månad och sträcker sig från när Winston Churchill tillträder som premiärminister till att Storbritannien mobiliserar för att gå i krig. Någonstans under arbetet med rollen började Gary Oldman förlora sig själv. Skådespelaren upplöstes sakta och fram trädde istället den forne brittiska premiärministern.

– Jag kunde känna honom i närheten av mig hela tiden. Min fru sade att hon gick till sängs med Winston Churchill och vaknade upp med Gary Oldman.

Foto: Corina Marie Howell/August/SoPhoto

London, Bank. En storm har svept in och lämnat gatorna öde. I en hotellsvit på femte våningen sitter Gary Oldman med en marinblå yllerock svept tätt omkring sig. Händerna nedkörda i fickorna, kroppen halvt framåtlutad, blicken fäst i heltäckningsmattan. Han försöker hitta orden till varför han tackade ja till The darkest hour.

– Oftast vill man inte spela rollen, men man måste betala amorteringar och räkningar, vi är skådespelare, det är så vi försörjer oss. Så ibland dyker det upp något som The darkest hour som man faktiskt vill tacka ja till.

Den gamla stenbyggnaden ryter när vinden viner genom ventilationssystemet. Gary Oldman tystnar och fortsätter sedan:

– Jag kunde inte säga nej till att stå inne på det engelska parlamentet och hålla hans brandtal. Vad var det värsta som skulle kunna hända? Att rollprestationen blev riktigt jävla bedrövlig och att mitt liv gick vidare. De kommer inte skjuta mig.

En arbetsplatsolycka inträffade: Gary Oldman blev nikotinförgiftad.

– Jag rökte så många cigarrer att jag blev sjuk. Jag fick åka till sjukhus eftersom alla blev oroliga för min hälsa. Du har en cigarr som är rökt till två tredjedelar, tänder den och efter några tagningar är den slut och rekvisita-mannen ger dig en ny cigarr. Det blev åtminstone 400 kubanska cigarrer under hela filmen vilket brände 15 000 pund av budgeten.

Det är ambitionsnivån som präglat hela Gary Oldmans karriär. Från rollen som Lee Harvey Oswald i JFK till den prisade insatsen i Christopher Nolans Batman-trilogi. Trots framgångarna har den 59-åriga britten fortfarande svårt för Hollywood.

– Det har tagit lång tid att lära mig det sociala spelet. Att vara skådespelare är en karriär och att vara kändis är en karriär. De löper parallellt och du måste hitta en balans. Hur jag gör det? Jag säger ja till en massa saker som jag brukade säga nej till. ’Vill du dela ut det här priset på den här galan?’ Nej, tack. ’Vill du vara gäst på det här programmet?’ Skulle inte tro det. ’Vill du gå på Oscarsgalan?’ Men för i HELVETE! Nej. Efter ett tag låtsas man vara entusiastisk och säger ’Självklart! Det är ett sådant privilegium att få vara här med er i kväll ...’. Fast man står där och tycker det är pest.

Samtidigt medger han att han lever gott på filmindustrin.

– Jag har en svart Porsche Beck 550 Spyder från 1976. Jag klarar mig. En gång parkerade jag min Porsche i George Clooneys garage när jag var bortrest. Jag tackade honom och han svarade ’ingen fara, att ha två Porschar får mig att framstå som bättre’. Det är därför de betalar oss så bra, de vill att vi ska vara glamourösa Hollywoodstjärnor.

Gary Oldman har arbetat med flera av svenskarna i USA. Från Tomas Alfredson som regisserade Tinker Tailor Soldier Spy till Joel Kinnaman som spelade huvudrollen i Robocop. På frågan om den skandinaviska Hollywoodvågen är han överraskande rak:

– I don’t give a fuck! Jag välkomnar vem som helst som är duktig och talangfull. Vill du berätta din historia så var så god och berätta den.

I dag lever han ett stilla familjeliv med fru och barn i Los Angeles. Han förklarar att "skådespeleriet är ett botemedel för självhat".

– Det är en väg ut, ett sätt att fly. Det springer ur känslan att inte vara bekväm med sig själv. Skådespelaren Peter Sellers sade att de lyckligaste stunderna i hans liv var när han befann sig i en karaktär. Allt annat var bara brus: förberedelserna, resorna, tankearbetet kring rollen. Man vill bara befinna sig på inspelningsplatsen. Allt är okej i det ögonblicket. Så snart jag sätter på mig scenkläderna är jag mer avslappnad än någonsin.

Han berättar att han är befriad från scenångest. Tvivlet kommer först efteråt.

– Jag kan gå nedför gatan och börja tänka på en scen som jag gjorde för två år sedan: ’sådär borde jag ha levererat den repliken’.