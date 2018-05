Kan man gå ner i vikt utan träning eller dieter? En ny undersökning visar att det faktiskt är möjligt. Dietisten Jason Ewoldt från Mayo Clinic förklarar vilka viktminskningsmetoder som fungerar utan att ändra kost eller köpa gymkort:



1. Drick vatten

Många misstar törst för hunger. En studie från 2016 – där 18 000 amerikaner deltog – visade att de som drack mer vatten åt färre kalorier per dag. De konsummerade också lägre halter socker, fett, salt och kolesterol.

2. Sov 7–8 timmar per natt

En forskningsrapport publicerad i Nature Communications visar att sömnberövade personer är mer troliga att gå upp i vikt och äta mat med mycket kalorier.



3. Ta god tid på dig när du äter frukost och lunch

Detta minskar risken att äta för mycket under dagen. Människor som inte äter frukost eller lunch löper större risk att äta av impuls eller irritation senare under dagen. "De lägger på sig cirka 5 kg mer per år. När vi är hungriga äter vi oftast vad som är snabbast och enklast", säger Jason Ewoldt.

4. Förbered maten innan måltiden

Hacka grönsakerna och preppa maten innan det är lunchdags. När du är hungrig kan det vara svårt att säga nej till processad mat, vilket ökar vikten. Har du en förberedd lunch är det enklare att välja nyttiga alternativ.

5. Träna på morgonen

Om du råkar vara en träningsmänniska: träna på morgonen. Studier visar att personer som tränar på morgonen på tom mage bränner 20 procent mer fett.

Lycka till!