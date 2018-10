Författaren och föreläsaren Daniel Pink – tidigare talskrivare för vicepresidenten Al Gore – släpper När – vetenskapen om perfekt tajming på svenska i november. I boken undersöker han när människans olika förmågor är som starkast under ett dygn. När är vi som skarpast? Under förmiddagen. En tid man bör lägga på kreativt arbete istället för administrativa sysslor.

– Det är lätt att hamna i att man börjar besvara e-post under den tiden, för att det ger en känsla av att man åstadkommer något, säger Daniel Pink i en intervju med Dagens Nyheter .

I ett reportage om boken skriver tidningen att forskarna Michael Macy och Scott Goulder har analyserat 500 miljoner tweets av 2,4 miljoner användare i 84 länder. Oavsett kultur eller världsdel tycktes alla vara "mer positiva på morgonen, mindre positiva på eftermiddagen, men blev på bättre humör allt eftersom det blev kväll".

Så är det under morgonen vi tänker som bäst? Inte riktigt. Då är vi som mest koncentrerade och har bäst analytisk förmåga. Men det är kvällstid som vi kommer till störst insikter. Under löpturen, i duschen, eller på cykeln hem från jobbet. Alltså när vi slappnar av och släpper fokus. DN skriver: "Inspirationsparadoxen är att innovation och kreativitet är som störst när vi inte är som bäst, eller i alla fall mest analytiska".