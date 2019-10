Alex Cameron hälsar genom att skaka vänster hand. Den högra armen hänger sargad utmed kroppen, ett sår löper längs handleden. De senaste månadernas världsturné – som tagit honom från New York till Stockholm – har satt sina spår. Nu slår han sig ner på Vasateaterns parkettgolv och minns en av konserterna med The Killers i Miami. Flickvännen Jemima Kirke, skådespelerskan som kanske är mest känd från HBO-serien Girls, hade flugit ner:

– Vi spelade med The Killers på en basketarena inför 30 000 människor. Halvvägs in i konserten skulle jag göra ett gästspel på låten Runnin’ outta luck, detta hade vi gjort hela turnén. Nu satt jag backstage med min flickvän, kastade M&Ms i hennes mun och filmade i slow motion. Plötsligt hörde jag en trumma slå på scen: Holy shit, jag ska upp och sjunga! Jag hade glömt bort tiden. Så jag sprang genom arenan, rusade upp på scen och hann fram till andra versen. Det var rätt pinsamt och jag fick be om ursäkt efteråt. Jag var bara så uppslukad av min tjej.

Med romantiska 80-talsmelodier, sensuella saxofonsolon och texter som kunde vara hämtade från desperata förlåt-sms slog Alex Cameron igenom med debutskivan Jumping the Shark. Australiensaren rosades av kritikerna, i allt från Vanity Fair till GQ. Pitchfork beskrev de humoristiska låtarna som ”lättsamt catchy och direkt creepy”. Samtidigt både hyllades och kritiserades han för sina skildringar av att vara en ung man på 2010-talet. Så hur mår den moderna mannen?

– Den moderna manligheten renoveras för tillfället. Det tycks vara viktigare att alliera sig med en politisk agenda än att lista ut vem man är som person, oavsett kön. Jag hoppas att framtida generationer kan bejaka ett hel spektra av kön snarare än en strikt organisation av manligt och kvinnligt.

På nya skivan Miami Memory släpper Alex Cameron alla poser, alla ironiska gester och uppblåsta känslor. Humorn är utbytt mot en brutal uppriktighet.

– Jag ville ta större risker och börja skriva om mig själv på ett ärligt sätt. Det är bättre om du inte gömmer saker, det gör livet lättare. Så nu delar jag med mig av mina känslor, oavsett om de är mörka eller kärleksfulla.

Titelspåret Miami Memory är väldigt naket.

– Låten är hypersexuell och extremt ömsint. Jag och min flickvän bodde i ett hus i Rockaway Beach i New York när jag skrev den. Jag spelade upp den första gången på en keyboard i vardagsrummet och när jag vände mig om för att fråga vad hon tyckte så grät hon.

Albumets sista spår Too far avslutas med ett känslosamt spoken word till henne.

– Det var viktigt för mig att säga att inget av detta har varit ett skämt för mig. Om din reaktion är att skratta är det helt okej, men jag skojade inte.

Till skillnad från många andra underhållare känns du inte särskilt neurotisk?

– Jag är inte nervös för att gå upp på scen, då är jag bara lycklig över att få arbeta. Men jag medicinerar för depression och ångest. Så jag har mina problem och jag behöver terapi. Skulle du intervjua mig under en tre månaders lång turnépaus hade det nog varit kämpigare. Men när jag är på turnén går det bra, då har jag ett jobb.

Du är en bra dansare – hur har du utvecklat den sidan?

– Jag tyckte alltid att jag var en dålig dansare tills jag insåg att jag befann mig på fel fest. Mina föräldrar dansar: pappa med axlarna, mamma med höfterna. Jag förde samman det och skapade mitt eget sätt att röra mig. När jag började spela live, uppträdda på småklubbar, var det ett sätt att visa publiken att jag var extremt seriös. Jag skojade inte, jag var här för att verkligen arbeta. Nu är det ett lika viktigt sätt för mig att uttrycka känslor som att sjunga.

Ni återvänder till Sverige varje turné – finns det ett särskilt band?

– Sverige har alltid visat stort stöd och jag älskar Max hamburgare. De gör ett glutenfritt bröd med vegetariskt pålägg. Det är enda snabbmatstället i hela världen där jag kan äta eftersom jag är allergisk. Jag åt där igår och jag kommer äta där ikväll igen.