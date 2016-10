För naket för Facebook. Den ikoniska bilden på nioåriga Phan Thị Kim Phúc plockades bort från den norska tidningen Aftenpostens Facebooksida. Foto: Nick Ut/AP

Det är naturligtvis rimligt att den som äger och driver en social plattform också stipulerar vilka regler som gäller just där; från användarvillkor till vad som får publiceras och inte. Är regelverket tydligt brukar sällan någon ha invändningar.

Bekymren uppstår när plattformen i sig har så stor påverkan att den faktiskt kan avgöra politiska val eller styra opinionen i en viss riktning – utan att motargumenten lyfts fram. Adderar man dessutom ett regelverk som är både diffust och föränderligt så har vi en dekokt som kan leda till stora – i vissa fall – demokratiska problem.

Där någonstans befinner sig Facebook just nu.

Men först några siffror: Mark Zuckerbergs skapelse från 2004 har nu 1,7 miljarder användare i månaden. Tillsammans med de övriga plattformarna i hans imperium – WhatsApp, Messenger och Instagram – når han 86 procent av internetanvändarna i åldrarna 16–64 i 34 länder, enligt en undersökning av GlobalWebIndex.

Företagets påverkan på samhället är enorm. Vilka utvecklingssteg eller strategier de än väljer – video, privatannonser, eller förändringar i algoritmen – så slår det hårt, positivt såväl som negativt, mot företag, politiker eller privatpersoner.

Nära hälften av svenska folket uppger att de läser sina nyheter på Mark Zuckerbergs plattform. Foto: Eric Risberg/AP

49 procent av svenska folket surfar in på Facebook varje dag för att läsa nyheter. I andra länder är den siffran ännu högre, enligt en rapport från INMA. I flödena visas vännernas uppdateringar blandat med nyheter från publicister, allt sorterat av en algoritm som få förstår sig på.

Den brittiska tidningen The Guardians chefredaktör Kathrine Viner beskriver det utomordentligt i artikeln How technology disrupted the truth. Hon berättar där om hur internetaktivisten Tom Steinberg dagen efter brexitomröstningen frenetiskt letar igenom sitt Facebookflöde efter personer som firar att lämna-sidan vunnit – utan att hitta en enda sådan uppdatering. Eftersom han tidigare interagerat endast med personer som röstat för att stanna kvar i EU, är det bara stanna-sidans uppdateringar som visas.

Chefredaktören Espen Egil Hansen skrev ett öppet brev till Mark Zuckerberg med intentionen att inleda en publicistisk diskussion kring bilden på Napalmflickan. Facebook-grundaren har ännu inte svarat. Foto: Cornelius Poppe/TT

Chefredaktören för norska Aftenposten, Espen Egil Hansen, skrev för drygt en månad sedan ett öppet brev till Mark Zuckerberg där han efterlyste svaret på frågan varför nätjätten hotat plocka bort bilden på nioåriga Phan Thị Kim Phúc från tidningens Facebooksida. Bilden på napalmflickan är ett av de mest ikoniska motiven från Vietnamkriget.

Detta ska ses i ljuset av att samma plattform lät en video som visade mordet på amerikanen Philando Castile ligga kvar.

Frivilligt eller ej, Mark Zuckerberg är nu världens största publicist. De val som varje dag görs av hans medarbetare eller av hans algoritmer, är subjektiva och styrda av – om än diffusa – regler och måste därför betraktas som publicistik.

Bekymret är att ingen förstår hur han tänker i dessa frågor. I varje diskussion kring vad som visas och inte är det bedövande tyst från Mark Zuckerberg. Att bemöta kritik och frågor med tystnad rimmar illa med hans egna stora ord om att bygga en öppen och sammankopplad värld. För att inte tala om det besynnerliga i att ett företag som medvetet och strategiskt påverkar vårt demokratiska samhälle vägrar diskutera sin egen roll.

