Zlatan tvåmålshjälte för United

Efter att ha kryssat sig genom hösten ser Manchester United nu ut att vara på rätt väg.

Borta mot Jonas Olssons West Bromwich kom tredje raka ligavinsten, den sammanlagt åttonde matchen i följd utan förlust.

Segerorganisatör?

Zlatan Ibrahimovic – så klart.

Redan i den femte minuten höll han sig framme och knoppade in 1–0, tio minuter in i andra halvlek gjorde han sedan bort två försvarare innan han – via en motståndare – satte avgörande 2–0 i bortre hörnet.

– Det var en svår match, vi visste att det skulle bli det. Men killarna gjorde en fantastisk match. Vi vann som ett kollektiv, sade Ibrahimovic.

Ibrahimovic har nu gjort fem mål på de fem senaste ligamatcherna. Totalt har det blivit elva fullträffar i Premier League under säsongen.

– Jag känner mig bra, jag var lite trött i slutet. Men jag är fräsch. Det är lättare när laget spelar bra. Vi jobbar hårt och offrar oss för varandra. Men det som räknas är de tre poängen, sade Ibrahimovic.

Trots segern är Uniteds avstånd upp till Chelsea i tabelltoppen stort, närmaste bestämt hela 13 poäng.

För Londonlaget besegrade lokalrivalen Crystal Palace med 1–0 tidigare under lördagen och tog därmed elfte raka vinsten i ligan – vilket är tangerat klubbrekord.

– Ett fantastiskt facit, sade tränaren Antonio Conte.

Under säsongen har vi vant oss vid att se ett effektivt Chelsea, vars defensiv långa stunder varit närmast prickfri.

Mot Crystal Palace var allt som vanligt.

Diego Costa nickade in segermålet i slutskedet av första halvlek och de tre poängen var sedan aldrig hotade.

– Man får gratulera spelarna, inte mig. Jag är nöjd för de förtjänar det, sade Conte.

– Men vi kan fortfarande förbättra oss. Det är viktigt att komma ihåg att vi bara är inne i omgång 17. Vi ska inte titta i tabellen.

Förra säsongens mästare Leicester har i år haft det tufft. Borta mot Stoke visade laget ändå moral.

Leicester hamnade i 0–2-underläge i den första halvleken, och fick dessutom storstjärnan Jamie Vardy utvisad – men reste sig likväl och lyckades få med sig oavgjort.

Den tidigare Djurgården-spelaren Daniel Amartey kastade sig fram och nickade in 2–2 i 88:e minuten.