Zlatan bakom Uniteds seger

Med ett par sulfinter fick han försvararen ur balans. Med det fick Zlatan Ibrahimovic tillräckligt med tid och yta för att slå bollen igenom Feyenoords försvarslinje. På andra sidan stod Wayne Rooney – och han gjorde inget misstag utan rakade in 1–0 till Manchester United i 35:e minuten och blev klubbens främsta målskytt i Europaspel.

34 minuter senare var det dags igen.

Michael Carrick stoppade ett av Feyenoords uppspel. Sedan gick bollen snabbt genom Ibrahimovic och Rooney för att till slut hamna framför 2–0-målskytten Juan Matas fötter.

Annons X

I 75:e vallade svensken in 3–0 via Feyenoord-målvakten Brad Jones ben. I slutet av Europa League-mötet på Old Trafford tittade anfallaren på när Jesse Lindgard ökade på till 4–0.

– Vi spelade bra och vi gjorde mål. Vi är vana med att spela bra, för det har vi gjort de senaste månaderna men att göra många mål är nästan nytt för oss, sade tränaren José Mourinho till Kanal 9.

– Vi behöver göra mål för att vinna matcher.

För Zlatan Ibrahimovics del kan veckan summeras med ett ord: Utmärkt.

I måndags belönades nämligen 35-åringen med karriärens elfte Guldboll och fick veta att han framöver kommer stå staty utanför nationalarenan i Solna. På torsdagskvällen låg han sedan bakom Manchester Uniteds viktiga seger mot Feyenoord – och såg därmed till att Premier League-klubben fortfarande har möjlighet att vara med i turneringen även efter gruppspelet.

Seger borta mot jumbon Luhansk den 8 december och Zlatan Ibrahimovic & Co är ett av lagen som jagar finalspel på Friends Arena den 24 maj.

Även John Guidettis Celta Vigo har möjlighet att nå sextondelsfinal.

Men efter 1–1-mötet med Standard Liège kommer gruppavslutningen den 8 december bli något alldeles extra.

Ajax är redan klart för fortsatt spel. Sedan gör Celta Vigo och Standard Liège upp om den andra biljetten från gruppen – och att allt kommer avgöras med klubbarnas målskillnad, där Standard Liège har +2 och Celta Vigo +1.

Celta Vigo åker till Grekland och mötet med gruppjumbon Panathinaikos och Standard Liège tar sig an redan slutspelsklara Ajax.

Italienska Inter tappade 2–0 till 2–3 borta mot Hapoel Beer Sheva – och därmed är klubbens Europa League-äventyr över för den här säsongen.