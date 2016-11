Larmet om att zikaviruset utgör en internationell hälsokatastrof har blåsts av. Det varade i drygt nio månader innan WHO (Världshälsoorganisationen) trappade ned hotbilden. Främsta skälet är att någon masspridningen aldrig inträffade.

Zikaviruset sprids via en särskild sorts myggor. Foto: Jim Damaske / AP

Det var den 1 februari i år som WHO återigen larmade om ett nytt internationellt hälsohot. Den här gången gällde uppståndelsen det egentligen tämligen ofarliga zikaviruset som sprids via en särskild sorts myggor. Då verkade det ha orsakat en epidemi av allvarliga fosterskador, speciellt i nordöstra Brasilien. Liknande utbrott och tragedier var att vänta i stora delar av världen, varnade experterna i WHO, väl medvetna om kritiken för tidigare överdrifter av hälsorisker, inte minst under svininfluensan.

Drygt nio månader senare samlades experterna nu på nytt i Genève, lyssnade på rapporter speciellt från Brasilien, USA och Thailand och begrundade läget.

Slutsatsen blev att avblåsa det internationella katastrofläget och i stället sjösätta en grupp inom WHO för att ansvara för det fortsatta zikaarbetet. Ett robust program skulle det bli, som WHO-talesmännen upprepade flera gånger.

Det behövs nämligen en mängd fortsatta insatser – inte minst forskning – på zikaområdet. Kunskaperna om utbrottet i Brasilien, smittvägar, risker och spridningsmönster liksom eventuella vacciner och läkemedel är fortfarande synnerligen bristfälliga. Det mesta återstår att göra.

Det viktigaste skälet till nedtoningen av hotet är – fast ingen av experterna säger det riktigt tydligt – att något massutbrott av de befarade effekterna av zikaviruset inte skett i några andra länder och områden än just i Brasilien.

De risksiffror som hittills tagits fram är förbryllande. I Brasilien anges att mellan 13 och 29 procent av infekterade gravida kvinnor föder barn med den fruktade hjärnsjukdomen mikrocefali. I andra länder, som till exempel Colombia, varierar siffrorna från en till sex procent, alltså betydligt färre.

Och trots idoga försök har inte forskarna ännu – åtminstone enligt officiella uttalanden – kunnat hitta någon faktor just i nordöstra Brasilien som skulle förklara det stora utbrottet just där.

Dessa skillnader oroar och behöver få förklaringar eftersom de skapar osäkerhet och givit upphov till allehanda vildsinta spekulationer om varför just Brasilien ligger så illa till.

Det enda större framgången hittills i zikaansträngningarna är att experterna tycks vara överens om att zikaviruset verkligen kan kopplas till hjärnskadorna hos foster till smittade mammor och också nervsjukdomen Guillain-Barré hos vuxna fast i mindre utsträckning. Det var – trots att få säger det öppet – stor osäkerhet om detta samband när WHO gick ut med det internationella hälsolarmet i februari.

I dag finns enligt WHO 2 300 fall av rapporterade mikrocefali på grund av zika i världen, 2 100 finns i Brasilien, mörkertalet anses vara stort. Viruset finns spritt i 58 länder och fall av mikrocefali har rapporterats i 28 länder.

I och med WHO:s nedtrappning har zika har nu mist sin särställning och ska inrangeras bland alla andra sjukdomar där konkurrensen om finansiering, pengar och satsningar är stenhård. Det kommer att krävas stora resurser om det ska bli något av det ”robusta” program som WHO utlovar. Framtidsutsikterna lär dessvärre inte vara de bästa.