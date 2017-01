Zara Larsson. Arkivbild. Foto: Jessica Gow/TT

Av de 100 mest populära låtarna i Sverige 2016 ligger Sepehrmanesh bakom tre stycken: "Lush life" och "Ain't my fault" med Zara Larsson samt "Girls like" med Tinie Tempah och Zara Larsson.

Max Martin har också med tre låtar – "Can't stop the feeling" med Justin Timberlake, "Into you" med Ariana Grande och "Side to side" med Ariana Grande och Nicki Minaj – men hans låtar ligger lägre placerade på listan.