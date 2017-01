Flera Sverigespelningar för Zara Larsson

Zara Larsson gör nedslag i Stockholm, Göteborg och Umeå i sommar. Arkivbild. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Hon spelar även i Bergen och Ålesund i Norge den 16 respektive 17 juni.

Zara Larsson har under fjolåret satsat på en karriär utomlands och släppte nyligen singeln "I would like".