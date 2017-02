Zara Larsson nominerad till Nickelodeonpriser

Zara Larsson. Arkivbild. Foto: Evan Agostini/AP/TT

Tillsammans med grupperna The Foo Conspiracy, Dolly Style och norska Marcus & Martinus är Larsson nominerad i den nationella kategorin svensk favoritartist. Men Larsson ställs även mot internationellt motstånd i kategorin bästa internationella musikstjärna, där hon är nominerad tillsammans med 5 Seconds of Summer, Bigbang, Bruno Mars, Little Mix och Shakira.

I kategorin Sveriges bästa vloggare är Therese Lindgren, Misslisibell, Manfred Erlandsson och Vlad Reiser nominerade.

Kids' Choice Awards äger rum i Los Angeles den 11 mars. Galan sänds i Sverige dagen efter på Nickelodeon.