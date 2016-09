De la Rocha har släppt den första singeln, betitlad "Digging for windows", från skivan. Låten är producerad av hiphopgruppen Run the Jewels ena halva El-P och det är han som bekräftar nyheten om de la Rochas album.

"Albumet kommer 2017. Det är all information jag har tillstånd att dela med mig av", skriver El-P på Twitter.

De övriga medlemmarna i Rage Against the Machine bildade bandet Prophets of Rage tillsammans med Chuck D från Public Enemy och B-Real från Cypress Hill tidigare i år.