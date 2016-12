Yeats ger nya svar på eviga frågor

Yeats har rykte om sig att vara en svår poet som ofta gäckar sina läsare med gåtfulla utsagor och komplicerade bilder, inte sällan möter han oss med ett slags brutalitet. ”Yeatsdikten anpassar sig aldrig smidigt till konventionerna för vitterheten: den iklär sig hellre en absolut och ovillkorlig intimitet. Det är huvudkällan till hans styrka som poet, men också till hans benägenhet att oroa dem som skyr versrader som ofta är anslående utan att vara tydliga, laddade utan att vara klara”, menar litteraturvetaren och Irlandsspecialisten Declan Kiberd.1 Själv talar Yeats om sin dragning till det svåra, sin fascination of what is difficult och de problem det medför också för honom själv. Men hans dikter är också enkla påståenden och raka frågor. Som i första delen av ”Nineteen hundred and nineteen” där han kort och gott slår fast:

Man is in love and loves what vanishes,

What more is there to say?

Man älskar, älskar det försvinnande och Vad finns att säga mer? 5 jamber + 3 jamber, en hel och en avhuggen blankversrad med två påståenden och en fråga, ingen av dem särskilt originell. Men Yeats går inte att tänka utan de orden. De är själva utgångspunkten för det han skriver redan som ung på 1880-talet och han brottas med innebörden i dem under hela sitt författarskap: en fundamental mänsklig belägenhet som vi alla delar och som han tar sig an som poet. Särskilt frågan är viktig: vad finns att säga mer, kan man säga något mer, om livet, kärleken, döden? Är inte allt redan sagt?

”All life long the same questions, the same answers”, konstaterar Clov i Samuels Becketts skådespel ”Endgame” (”Slutspel”). Hela livet samma frågor, samma svar, inget är någonsin nytt. Yeats ställer de gamla frågorna – men han ger oss de nya svaren. Just här i form av dikten ”Nineteen hundred and nineteen”, en personlig vision av det pågående inbördeskrigets Irland; han slår fast situationen dikten skrivs i:

Now days are dragon-ridden, the nightmare

Rides upon sleep: a drunken soldiery

Can leave the mother, murdered at her door,

To crawl in her own blood, and go scot-free;

The night can sweat with terror as before

We pieced our thoughts into philosophy,

And planned to bring the world under a rule,

Who are but weasels fighting in a hole.

Och översatt:

Nu härjas dagarna av drakar, ritt

av maran nätterna: soldater drar förbi

berusade, en moder lämnas vid sin dörr,

att dö i eget blod, och truppen går sen fri;

nätterna är vaken skräck som förr,

innan tankar sattes ihop till filosofi

av oss som ville skriva världens lag –

men slåss som vesslor i ett hål i dag.

En grym och extremt desillusionerad dikt – dessutom en dikt som kunde ha varit skriven på många håll i världen betydligt senare, kanske i dag, kanske inte långt från Sverige.

Omslaget till ”The wind among the reeds” och William Butler Yeats, 1923 års Nobelpristagare i litteratur. Foto: Owe Sjöblom/TT

Märkligt nog är ”Nineteen hundred and nineteen” också en av Yeats rikaste dikter: en svart diamant av sorg, bitterhet och förtvivlan inför allt det han ser ödeläggas omkring sig och samtidigt en dikt där han förundras över allt det vackra som en gång fanns och fortfarande finns, i form av bilder, berättelser, minnen. Till sist manar han fram en av sina symboliska gestalter: den medeltida Robert Artisson, en farlig förförare. Fast Artisson är också hantverkaren (artisan) och den som skapat dikten själv (art is his son) – med andra ord ett alter ego till poeten själv.

Svaret på Yeats fråga nyss, Vad finns att säga mer?, är strängt taget hela hans författarskap. En lingvist som Roland Barthes tyckte om att citera vid sina föreläsningar vid Collège de France lär ha sagt – jag leter förgäves efter hans namn i mina föreläsningsanteckningar från åren 1977–79: ”Människan yttrar i sitt liv bara en enda mening. Den blir hon aldrig färdig med.” Yeats mening är i så fall:

Man is in love and loves what vanishes,

What more is there to say?

Hans yngre bror Jack Butler Yeats är målare och grafiker, och mer betydelsefull för William än man vanligen brukar tänka sig. Båda bröderna kämpar mot försvinnandet med sin konst, deras ord och bilder blir motkrafter. Måleri och poesi bevarar och stärker, samtidigt kan måleri och poesi vara trogna själva kraften i försvinnandet, så att säga fånga det i flykten, låta det bli en del av konsten. Gunnar Ekelöf formulerar något liknande i en dikt från ”Sagan om Fatumeh”:

Om hösten eller om våren –

Vad gör det?

I ungdomen eller i ålderdomen –

Än sen?

Ändå försvinner Du

i bilden av det Hela

Du är försvunnen, Du försvann

nu, nyss

eller för tusen år sen

Men själva Ditt försvinnande

är kvar.

Här handlar det om poetens förbund med försvinnandet: att se och inse att det lämnar spår, sår frön, i sig själv är en form av liv. Så ser också Yeats det och han gör dikt av det.

För att peka på de ödeläggande krafter som traditioner och mytologier gärna föreställer sig som en levande varelse, en gudom som hämndgirigt eller bara likgiltigt berövar oss så mycket utan att vi kan göra någonting åt det, använde den tyske filosofen Hegel i ”Andens fenomenologi” uttrycket Furie des Verschwindens – Försvinnandets Furia. Uttrycket är tacksamt om vi vill förstå Yeats, han går i närkamp med Furian och förvandlar henne ofta till furiösa ord, till besvärjelser. Det är ord som inte försvinner i första taget när man väl mött dem. Yeats skapar sina kraftfulla bilder med hjälp av försvinnanden men också med hjälp av förunderliga framträdelser – hans dikters många epifanier – och av själva konflikten däremellan. Inte sällan inspireras han av andras epifaniska bilder. Av Einar Forseths mosaik ”Mälardrottningen” för dikten “Sailing to Byzantium”. Eller av sin bror Jacks målningar ”The small ring” för dikten “Remorse for intemperate speech” och ”Bachelor’s walk, in memory” för “Easter, 1916”, elegin om Påskupproret.

Foto: Pirie Macdonald/IBL

Om Yeats olika sätt att hantera Försvinnandets Furia handlar min bok. Titeln ”Var hemlig och gläds” pekar på ett av hans sätt att göra det, orden riktade han till sin väninna, författaren och mecenaten Augusta Gregory (lady Gregory) i en svår stund för henne: “Be secret, and exult”, råder han henne i dikten “To a friend whose work has come to nothing”, Var hemlig och gläds. I “The song of the happy shepherd”, en ungdomsdikt som han långt senare i livet skulle välja som själva porten till sin samlade poesi, pekar han på ett annat sätt att trotsa Furian: “Words alone are certain good”, skriver han. “Orden blott är säkert gott” – han skrev raden redan som tjugoåring och han håller fast vid den tanken livet ut. Fast inför de tvärsäkra orden är det värt att komma ihåg att han också ofta tvivlade: på orden, på diktandet, på sig själv, på sina medmänniskor, på sin samtid, på Irland – men trogen orden gjorde han dikt också av tvivlet. Han skyggar aldrig för den skarpa diagnosen av sin omgivning och sig själv. I ”The green helmet and other poems” från 1910, en särskilt självkritisk diktsamling från en period i hans liv då mycket omvärderas, skriver han:

The fascination of what’s difficult

Has dried the sap out of my veins, and rent

Spontaneous joy and natural content

Out of my heart.

Ofta skriver Yeats om det negativa, om livsnederlag och skaparkriser, men han gör det för att kunna börja om igen. In i det sista söker han nya svar och nya frågor. ”O what of that, O what of that / What is there left to say?” lyder refrängen i hans sena ballad “The curse of Cromwell”, som ett eko från hans tidigare ”What more is there to say?” I samma diktsamling, ”New poems” från 1938 som blir den sista diktbok han själv redigerar, slår han fast ”But I am not content”, ”Men jag är inte nöjd”. Missnöjet och bristen driver honom vidare, ger näring åt skrivandet, för honom som för så många andra diktare. Vår egen Vilhelm Ekelund är en, han citerade gärna Robert Louis Stevensons ord ”Hunger my driver”.

Yeats blir aldrig nöjd och han blir heller aldrig färdig. En dikt är en anhalt i väntan på nästa dikt, hur fulländad den än kan verka för oss som läser den.4 ”Jag blir ej färdig / tavlan öppen är / och fritt går vinden”, skriver Gunnar Björling i sin bok ”O finns en dag”. Föreställningen om det ofärdiga i dikt och liv är också Yeats, om än inte Björlings avspända sätt att uttrycka tanken. Och tavlan i Yeats dikter är ofta ett självporträtt: han gör sitt jag till mittpunkt i dikterna men förändrar ständigt detta jag, raserar det och bygger upp det på nytt. Det är som om han säger till oss: Tro inte att ni vet vem jag är, jag ändrar mig gång på gång.

Yeats dikt är jagkonstruktion. Men också verklighetskonstruktion. Syftet med dikt är för honom att göra allt annorlunda, för diktaren liksom för läsaren. De enskilda dikterna är ofta snabba förvandlingsnummer, till formerna men också till tänkandet – snabbt tänkande: ”en flytande konstruktion som kan ändra sig allt eftersom”, menar Helen Vendler. Ett enastående exempel på det är den extatiska åkallan som avslutar hans ”Among School Children”, en räcka obesvarade – och obesvarbara – frågor som får oss att tänka i nya banor:

O chestnut tree, great-rooted blossomer,

Are you the leaf, the blossom or the bole?

O body swayed to music, O brightening glance,

How can we know the dancer from the dance?

Yeats poesi vetter mot scenen och det vidsträckta landskapet, mer sällan mot interiören och än mer sällan mot stillebenet, de stillastående tingen. Det är en poesi av rörelser och resor, sökande och upptäckt, i det yttre och i det inre – quest romances kallar Harold Bloom Yeats typ av dikt, den som hos andra poeter kan vara utförlig epik men som hos Yeats ofta är förtätade miniepos; hans mest berömda exempel är den fyra strofer långa fantasiseglatsen ”Sailing to Byzantium”.

Liksom hos Gunnar Björling går det en vind genom Yeats poesi, hans första verkligt betydande diktsamling heter ”The wind among the reeds”, Vinden genom vassen, från 1899. Sista ordet reeds går att läsa som reads, stunder av läsning. För pärmarna till boken gjorde Althea Gyles en dekor med böljande vattenväxter – sinnebilden för dikterna med dess böljande rytmer – Yeats kallar själv rytmerna hos sin tidiga diktning för wavering, böljande, våglika – men också sinnebilden för vad själva läsningen kan vara: en hypnotisk rörelse.

Men dikterna saknar för den skull inte tydliga tankar; den tidige Yeats vill påverka sina läsare inte bara med rytmer och stämningar utan också med sakliga argument och direkta uppmaningar, dikterna blir moraliteter. I ”Down by the Salley Gardens” skriven 1888 vill Yeats lära oss (och sig själv?) hur smärtsamt det kan bli om man tar kärleken på alltför stort allvar, diktjaget självt full of tears är beviset för det. I ”The hosting of the Sidhe”, inledningsdikten till ”The wind among the reeds”, uppmanar oss vindens sagoväsen the Sidhe – uttalas the Shee – till uppbrott, Away, come away – Följ oss, följ oss bort! säger de. The Sidhe är motståndare – och långt ifrån ofarliga som alla genuina sagoväsen – till den tröstlösa, faktiska världen vi har fötts in i, de vill att vi följer dem till en rikare tillvaro. Dikten är Yeats keltiska version av Rainer Maria Rilkes ”Archaïscher Torso Apollos” där ett grekiskt statyfragment av guden Apollo säger till oss Du muss dein Leben ändern, Du måste ändra ditt liv. Det är en uppfordrande diktarhållning, Yeats liksom Rilke ärver den från romantikens poeter några generationer tidigare, Blake, Coleridge, Keats, Shelley, Novalis, Hölderlin: de som ville att vi skulle kasta loss från fantasilösheten för ett liv genom inbillningskraften. Tanken var inte längre levande hos Yeats och Rilkes fantasilösa föräldrageneration, som poeter tar de sig an uppgiften att väcka föreställningen till liv på nytt.

Yeats läste mycket men samtalade också mycket. Samtalen finns i hans dikter, han för dem med levande och med döda, och han för dem med sig själv. Trogen sin dragning till konflikter kallar han samtalen för quarrel: ”We make out of the quarrel with others, rhetoric, but of the quarrel with ourselves, poetry”, skriver han i prosaboken ”Per amica silentia lunae” från 1918. Genom att gräla med andra gör vi retorik, genom att gräla med oss själva gör vi poesi. Jag tror inte det går att skilja retorikern Yeats från poeten Yeats. Men det är inte heller nödvändigt. Det viktiga är hur Yeats frågor och svar ser ut. Där förintas Försvinnandets Furia men bejakas också som själva villkoren för dikten, gammalt måste dö för att nytt ska kunna födas: apokalypsens scenario, också det ett arv från romantiken. Sitt eget försvinnande kan han se som föreningen med något större, som i det osentimentala epigrammet ”Spilt Milk” från 1930:

We that have done and thought,

That have thought and done,

Must ramble, and thin out

Like milk spilt on a stone.