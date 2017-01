Yahoo gör som Google – och Statoil

Nedlagd tidning återuppstod

Foto: Sang Tan/AP

Den största brittiska söndagstabloiden News of the World lades officiellt ned i juli 2011. Allt efter en avlyssningsskandal där flera av tidningens reportrar olagligt hackat sig in i kända personers mobiltelefoner, däribland Sven-Göran Erikssons.

I praktiken handlade det däremot snarare om ett namnbyte eftersom tidningen snart återupptog sin utgivning. Visserligen i lite ny skepnad, men med i stort sett samma medarbetare. Nu under namnet The Sun on Sunday – och med samma ägare – News Corporation.