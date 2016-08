Williams jagar historisk titel

I sin jakt på en historisk 23:e individuella grand slam-titel, fler än någon annan tagit, får Serena Williams en tuff inledning på US Open. Amerikanskan möter rutinerade Jekaterina Makarova, Ryssland, som nådde semi i US Open så sent som 2014. Då blev det förlust mot just Williams som tog sin sjätte och senaste US Open-titel.

Williams, 36, har haft problem med en axelskada senaste tiden.

Andraseedade tyskan Angelique Kerber ställs mot slovenskan Polona Hercog. Johanna Larsson möter i sin första match italienskan Karin Knapp.

Regerande mästaren Novak Djokovic och tvåfaldige vinnaren Rafael Nadal kan ställas mot varandra i semi.

Serben är förstaseedad men har haft problem med en handled sedan chockförlusten i första omgången av OS. Han möter polacken Jerzy Janowicz i första omgången medan spanjoren får ta sig an en uzbek.

Andraseedade Andy Murray som försvarade sitt OS-guld, inleder mot tjecken Lukas Rosol, en kille som Murray efter en match i München förra året beskrev som en av de mest hatade spelarna på touren.

Tredjeseedade Stan Wawrinka får en lite svårare start i form av Fernando Verdasco. Schweizaren kan på väg mot semifinal ställas mot Juan Martin del Potro som slog ut Wawrinka i Wimbledon och även nådde OS-finalen.