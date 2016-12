Will Ferrell i ny e-sportkomedi

Ferrell kommer att spela en medlem i ett e-sportlag där de andra i gänget är betydligt yngre än honom.

Manus skrivs av Michael Kvamme och Jordan Dunn. Än så länge finns ingen information om övriga skådespelare eller regissör – men två verkliga lag uppges förhandla om att medverka i filmen.

Den dubbelt Golden Globe-nominerade skådespelaren Will Ferrell känns igen från roller i komedier som "Step brothers" och "Anchorman" men även från "Saturday night live". Just nu filmar han "Holmes and Watson", en humoristisk version av Arthur Conan Doyles klassiska berättelse om Sherlock Holmes och Doktor Watson.