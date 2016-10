Werner Herzog: ”Mina idéer är som inbrottstjuvar i natten”

Det är bara att konstatera: nästan allt Werner Herzog tar sig an blir fängslande och underhållande. Hans sätt att tala – med kraftig tysk brytning och intensivt driv – samt hans ömsom existentiellt bråddjupa, ömsom absurt komiska berättande, har blivit ett fenomen i samtidskulturen. Han låter nästan likadan när han talar om björnentusiasten Timothy Treadwells fruktansvärda död i dokumentären ”Grizzly man” från 2005, som när han i fjol lånade ut sin röst till en bitter rymdvarelse i den bisarra animerade vuxen-tv-serien ”Rick and Morty”.

”Film går att lära sig på en vecka” Ålder: 74 Född: 5 september 1942 i München Bor: Los Angeles. ”Men det är då inte på grund av Hollywood. Du kan skriva att det beror på att jag är lyckligt gift där.” Familj: Hustrun Lena Herzog. Tre vuxna barn från tidigare äktenskap. Aktuell med: Vulkandokumentären ”Into the inferno”, som har premiär på Netflix 28 oktober. Bakgrund: Är vid sidan av bland andra Rainer Werner Fassbinder och Wim Wenders en av centralgestalterna i den nya tyska filmen som uppstod under 1960- och 1970-talet. Genombrottet kom med filmen ”Kaspar Hauser” på Cannes filmfestival, som 1975 fick juryns stora pris Silverpalmen. Han samarbetade under många år med den excentriske skådespelaren Klaus Kinski, bland annat i filmer som ”Woyzeck” (1978) och ”Fitzcarraldo” (1982). Vid det här laget har han gjort över 70 filmer, varav tre haft premiär under det senaste året. Om sin fyra dagar långa ambulerande filmskola Rogue film school: ”Det man måste lära sig om film kan man lära sig på egen hand om en vecka. Att promenera från Boston till Guatemala City tar kanske åtta månader, men är värt mer än åtta år i en vanlig filmskola.”

Allra bäst blir det när Herzog använder sig av dramatiska ord, som i hans nya Netflixdokumentär ”Into the inferno” – där han tillsammans med vulkanologen Clive Oppenheimer från Cambridge University utforskar vulkaner och människans relation till dem genom tiderna. Duon reser runt nästan hela jorden för att utröna betydelsen av dessa magmafyllda kratrar; bland annat till Etiopen, Indonesien, Vanuatuöarna och Island. Till och med Nordkorea lyckas de ta sig till, genom en sällsynt inbjudan. Och Werner Herzog, stirrande in i djupet av en helvetisk glöd från jordens inre, medan han hyvlar fram kärv poesi, är precis så bra som man kan föreställa sig. Till favoritcitaten från filmen hör "Det är en eld som vill välla fram som inte kunde bry sig mindre om vad vi sysslar med här uppe på ytan". Men varför detta intresse för vulkaner?

– De berör, på ett mystiskt vis, hur vi människor fungerar i vår kollektiva själ, även på så disparata platser som Nordkorea och Indonesien, med de andar som finns där. Vad innebär det att leva nära en vulkan, hur påverkar det människors trossystem, demoner, gudar och dagliga beteende? Jag har alltid varit oerhört nyfiken på vulkaner, och tror nog egentligen att alla är det i någon mån.

Jag har hört Werner Herzogs ikoniska stämma så många gånger på film, men nu kommer den direkt från legenden själv där han sitter mitt emot mig på ett hotell i Toronto, med anledning av Toronto International Film Festival.

Det är inte som att jag planerar min karriär på något särskilt vis.

74 år fyllda är Herzog fortfarande maniskt produktiv och har två nya filmer på festivalen. Även spelfilmen ”Salt and fire” kretsar runt urkraften i vulkaner. Och tidigare i år kom hans kritikerrosade dokumentär om internet och artificiell intelligens: ”Lo and behold, Reveries of the connected world”. Herzog har kontinuerligt satt vårt komplexa förhållande till natur och teknik under lupp, med lika delar existentialism och vetenskap i sitt perspektiv.

– Jag tycker om att placera människor som inte har något alls att göra med film framför kameran – som en lindansare, en magiker, en matematiker eller en vulkanolog – och därmed visa det omfång man kan ha som filmskapare. Det gäller bara att fortsätta hålla sig nyfiken.

Hur håller du din upptäckarlust vid liv?

– Det är inte som att jag planerar min karriär på något särskilt vis, idéerna kommer till mig plötsligt, med en våldsam kraft. Jag brukar likna dem vid inbrottstjuvar i natten. Och den inbrottstjuv som kommer med en yxa eller machete svingande i sin hand, är den du bör ta itu med först. Detta styr mycket av det jag gör.

Werner Herzog lyssnar och svarar på mina frågor med en resolut vaksamhet, och sitter bredbent framför mig efter att ha flyttat stolen "så att vi kommer närmare varandra". Han har marknadsfört sina två nya filmer hela festivalveckan, men inte för en millisekund under den knappa timme som vi pratar tappar han fokus eller nerven i det han vill förmedla. För en gammal filmvetare som varit besatt av Herzogs klassiska film ”Fitzcarraldo” från 1984 sedan tonåren är det hela smått surrealistiskt. Och jag inser att jag lika gärna kan fråga oraklet de stora frågorna.

Är dokumentärfilm ett effektivt verktyg för att nå sanningen?

– Det är en svår fråga, eftersom vi inte vet vad sanning är. Filosofer kan inte svara på det, och matematiker kan det inte heller. Självklart vet vi i princip vad vi syftar på när vi talar om sanning, men jag försöker i mina filmer att hitta en djupare mening i ordet.

Hur skulle du då beskriva din sanningssökarmetod?

– Jag försöker se bortom fakta, och ta hjälp av uppfinningsrikedom och stilisering. Som när jag i filmen talar om efterblivna reptiler på jordens yta, vilket fick publiken att skratta igår här på festivalen. Det tar betraktaren till ett underligt djup, där man förstår saker på ett annat sätt.

De där dräpande, omisskännligt Herzogska utläggningarna dyker upp när man minst anar det, så även i ”Into the inferno”. Bland annat i observationen som Herzog gör i en katolsk kyrka i Indonesien: "Inomhus såg vi ingen alls sitta i en tom stol och titta på tv", vilket är precis det som visas. Varför dessa halvt malplacerade fyndigheter?

– Jag älskar att lägga in humor i mina kommentarer för att det är så jag pratar och skriver. Och det är en del av glädjen i berättande att kunna föra in egna komponenter i det man kommunicerar, och därigenom liksom konspirera med publiken.

Vad är då sanningen bakom vulkaner? Vad är den inneboende meningen i dessa smältande stenar, som Werner Herzog i sin nyaste film riktar sin humor, sitt allvar och sin kamera mot?

– Man ska egentligen vara försiktig just här, och inte fråga efter mening. En monumental lavaexplosion är precis vad den ser ut att vara: Ett fenomenalt spektakel med en intensitet som man bara tror existerar i ens drömmar. Men den finns där i vår verklighet, rakt framför oss.

”Into the inferno” har premiär på Netflix den 28 oktober.