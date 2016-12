Wennberg tvåmålsskytt mot Winnipeg

Columbus fjortonde vinst gör att laget hamnar på en delad tredjeplats över antal vunna matcher i rad i NHL:s historia. Rekordet innehas av Pittsburgh som 1992–1993 lyckades vinna 17 matcher i rad.

Det var Winnipeg som gjorde matchens första mål, men sedan satte Columbus inte mindre än fyra i rad. Två av dem noterades Wennberg, som nu är uppe i åtta mål för säsongen.

Efter en lös passning från Nick Foligno kunde svensken sätta 3–1-målet med ett handledsskott i mitten av andra perioden. I tredje periodens inledning lämnades han gott om plats framför mål och kunde i lugn och ro sätta pucken i målburens tak i numerärt överläge.

Annons X

Wennberg utsågs till en av matchens bästa spelare, tillsammans med Foligno, som samlade på sig tre poäng under matchen, med ett eget mål och två assist.

I matchen mellan New Jersey och Washington satte New Jerseys Jacob Josefsson den avgörande straffen i matchen. Det var hans första match efter att ha missat fem på grund av en hjärnskakning.

Efter Josefssons insats slutade matchen 2–1 mellan lagen. Ett avbrott i den tidigare trenden, där Washington vunnit sju matcher i rad mellan lagen.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

New Jerseys andremålvakt Keith Kinkaid spelade en av de bästa matcherna hittills under sin karriär. Han gjorde 43 räddningar under speltiden, plus två under straffläggningen på bortaplan. Det enda målet han släppte in var på ett skott från Daniel Winnik.

Det var hans nionde match under säsongen av lagets totalt 37.