Han avled efter en längre tids sjukdom i sitt hem i Weston, Connecticut, 89 år gammal, skriver Billboard.

Tillsammans med de övriga medlemmarna i The Weavers, däribland Pete Seeger, var Hellerman med om att återigen popularisera den amerikanska folkmusiken. Gruppen fick hits med inspelningar av låtar som "Goodnight Irene", "Tzena Tzena Tzena" och "On top of old smokey".

Han jobbade också tillsammans med andra artister som producent, kompositör och låtskrivare.