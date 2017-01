Washington Post ber om ursäkt: ”Pinsam miss”

Washington Post Express omslag blev under torsdagen ett exempel på när kreativiteten slår helt fel.

På omslaget berättar man om en manifestation för kvinnors rättigheter som väntas locka tusentals deltagare till Washington DC.

Vid en första anblick är det svårt att se vad som inte stämmer med förstasidan, men vet man hur den manliga respektive kvinnliga könssymbolen ser ut så står det klart att publiceringen blivit tokig.

Som ett brev på posten skämtades det om publiceringen på sociala medier under resten av dagen.

Läsare regerade på den felvridna symbolen och efter en stund erkände tidningen sitt misstag på Twitter:

This is how the cover should have looked. We apologize for the mistake. https://t.co/MKKOkHPV8T