Inspirationen till serien, som har fått titeln "Encore", kommer från ett samtal Wahlberg och Lachey hade om hur stor skillnad det är på deras liv som vuxna föräldrar jämfört med när de var tonårsidoler.

Donnie Wahlberg, som för närvarande syns i polisserien "Blue bloods", var medlem i popgruppen New Kids on the Block som hade sin storhetstid i slutet på 1980-talet. Nick Lachey sjöng i gruppen 98 Degrees och medverkade i realityserien "Newlyweds" med sin dåvarande hustru Jessica Simpson.