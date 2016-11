Volkswagens brutala nystart – slaktar 30 000 jobb

Volkswagens vd Matthias Müller. Foto: Philipp von Ditfurth/AP

BONN Uppgörelsen som koncernledningen och klubben presenterade på fredagsförmiddagen i Wolfsburg kommer efter månader av hård strid med facket och delstatsregeringen i Niedersachsen som håller drygt en femtedel av aktierna.

– Vi har lyckas förhindra en okontrollerad våg av uppsägningar, sa koncernens klubbordförande Bernd Osterloh som är en av toppfigurerna i Volkswagen.

Volkswagen utesluter uppsägningar fram till 2025. I stället ska neddragningarna genomföras med hjälp av avgångsvederlag, deltidsarbete och arbetsplatser som inte tillsätts när anställda går i pension.

Annons X

Sammanlagt rör det sig om 23 000 jobb vid märket Volkswagen i Tyskland och 7 000 jobb utomlands. Det motsvarar nästan 5 procent av de totalt 624 000 anställda. I Tyskland drabbas en fjärdedel av de anställda.

I den så kallade framtidspakten, som uppgörelsen har döpts till, ingår också att det ska skapas 9 000 nya jobb i nya framtidsområden som e-mobilitet och digitalisering. Samtidigt planeras under de kommande åren investeringar på 3,5 miljarder euro i framför allt e-mobilitet.

De första rena elbilarna ska tillverkas vid de tyska fabrikerna i Zwickau och Wolfsburg och inte utomlands som företagsledningen hade föreslagit. Detta var ett av klubbens huvudkrav.

– Vi säkerställer att våra tyska fabriker går i spetsen för nästa generation av elbilar och att framtidens bilar byggs i Tyskland och inte utomlands, sa klubbordföranden Bernd Osterloh.

Herbert Diess, chef för märket Volkswagen, framhöll att Volkswagen kommer att investera massivt i nya teknologier och bland annat ska bygga en pilotanläggning för battericeller och cellmoduler i Salzgitter. Fabriken i Kassel ska bli centrum för Volkswagens elmotorer.

– Vi ser till att Volkswagen är rustat för den stora transformationen i bilbranschen, sa Herbert Diess och varnade för att en storm drar in över branschen.

Nystarten som koncern- och företagsledningen nu frammanar kommer i spåren av dieselskandalen som har skadat Volkswagens internationella rykte och tvingat företaget att göra avsättningar på drygt 18 miljarder euro.

Volkswagen som har 120 000 anställda i Tyskland lider också av låg lönsamhet, svag produktivitet, krångliga beslutsprocesser och en hierarki som enligt kritiker bromsar nytänkande.

– Bland de stora tillverkarna har Volkswagen den absolut sämsta vinstmarginalen, fastslår bilexperten Ferdinand Dudenhöffer vid Center Automotive Research.

Medan Toyota och Ford tjänade drygt 1 600 euro per såld bil under första halvåret drog Volkswagen in bara 801 euro. Vinstmarginalen på 4,5 procent i personbilstillverkningen var bara drygt hälften så hög som hos Ford, GM och Toyota.

Bland de mindre premiumtillverkarna är den egna koncerndottern Porsche oslagbar med en marginal på 16,7 procent och en vinst på 15 641 euro per bil.

För att komma ikapp rivalerna på världsmarknaden gör sig Volkswagen nu av med olönsamma sektorer som tillverkningen av plastkomponenter i Braunschweig.

Prioriterad är också kampen mot byråkratin och hierarkin. Sammanlagt ska kostnaderna sänkas med 3 miljarder euro i Tyskland och 700 miljoner euro i de utländska fabrikerna. Ledningen räknar med en förbättring av produktiviteten med en fjärdedel fram till 2020.

– De kommande åren kommer att bli mycket, mycket ansträngande, konstaterade Herbert Diess.

Kritiker varnar däremot att allt hänger på att sparpaket verkligen omsätts och att den stelbenta bjässen blir lättrörligare och snabbare.

I en kommentar skriver affärstidningen Handelsblatt att man har sett många reformförslag komma och gå. ”De blev urvattnade, mjukades upp eller glömdes bort. Kvar blev de storstilade löftena, men i verkligheten sparades inget.”