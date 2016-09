Sandöflicka

Det är sommar och Leila har just kommit in i puberteten. Hon rör sig på Sandön, den plats som alltid har varit hennes hem. Andra världskriget kommer snart att bryta ut, men i Leilas värld är det kroppens förändringar som spelar störst roll – samt det faktum att hon efter sommaren ska flytta till storstan för att fortsätta sin skolgång. En förändring som hon själv inte önskar, även om hon tycker sig förstå att hennes kropp ”tar upp för mycket plats” i barndomshemmet. Hon vill hindra vuxenblivandet och dröja sig kvar i det invanda, men förstår också att det är omöjligt.

Märta Fohlin är jurist och debuterade 2014 med romanen ”Jag duger inte åt lycka”, där relationer skildrades i tät prosalyrik som skalat bort allt utom människor och känslor. I ”Sandöflicka”, som bygger på intervjuer och tillägnas Leila Wigsten (verklighetens Leila?) är omvärlden mera påtaglig. Leilas pappa, Ragnar, är öns fyrvaktare och befinner sig ofta i bokens periferi. Däremot har Leila en kluven och starkt emotionell relation till mamman, som alltid bara kallas vid sitt namn. Margot har alltid drömt om något annat än det liv hon lever och vill ge hela världen till sin dotter.

Tidigare har Leila lekt med andra barn, men nu sluter hon sig in i en ensamhet för att kunna tänka och känna fullt ut. Hon betraktar öns flora, dess ”mandelblom, stenkust och döda träd”, men hon upplever också dess ”vildmarksvrål”. Ofta försöker Leila på olika sätt pressa sig ner i marken, in i träden, som för att helt uppgå och ingå i naturen. Andra gånger försöker hon snarare pressa in sin rädsla och sina känslor i sin egen kropp, bli en puppa som kan brista och sedan släppa ut ”en fjäril över ljung och violer och liljor”.

Berättelsen om Leila är oerhört kroppsfokuserad, på ett lite väl repetitivt sätt. Gång på gång berättas om känslan av tungan i munnen, men också om sinnenas alla förnimmelser. Leila har börjat ana sexualitetens verklighet och förstår att hennes lärarinna fick lämna ön på grund av att hon inlett en opassande relation. Nu blommor begärets feber även ut i henne själv. Spirande fantasier om ”kroppsöppningar och synd”. En blandning av hat mot och längtan efter mäns ”illaluktande blickar”.

Mensen, när den kommer, innebär en frigörelse. Leila tycker sig fylld av våldsam flickkraft: ”Jag skrattar rakt ut i luften utan att veta varför. Lycklig och blödande.” När hennes lår har vuxit färdigt är de både breda och starka. Hon blir alltmer en alldeles egen människa. Något mer än barnet, flickan, Lellan. Men utöver kroppslighet och växtlighet finns få hållpunkter i Leilas inre monolog. Berättarperspektivet är helt och hållet hennes, men den oerhört poetiska prosan framstår inte som någon realistisk medvetandeström.

Att året är 1939 ger en del komplexitet, men räcker inte hela vägen. I mångt och mycket är ”Sandöflicka” helt enkelt en redogörelse för puberteten, som främst fokuserar på sina egna formuleringar. Efter Fohlins originella och starkt sammansvetsade debutbok hade jag väntar mig betydligt mer.