Vreden mot rådgivarna: ”Då började mitt helvete”

”Då började mitt helvete”

”Jag var med om ett liknade fall för cirka tio år sedan då jag blev kontaktad av ett företag som på den tiden hette Eonum finans.

Till slut gick jag med på ett möte och där började mitt helvete med denna firma.

Jag gick med på en pensionslösning med pengar placerade i utlandet som efter flera år inte har gått upp något. Jag tröttnade på detta upplägg och tog ut pengarna med stor förlust och efter att ha betalat höga avgifter.

Likaså blev jag övertalad att köpa in mig i ett bolag som placerade i fastigheter i Polen och Estland med mera. Detta blev så gått som totalt värdelöst efter några år. Jag har fortfarande kvar någon andel men den är visst nära noll nu.

Man känner ju sig väldigt svag och lurad och vet inte vad man skall göra, utan bara betalar och mår psykiskt dåligt.

Läs även Vakna arbetsgivare, ta ert ansvar

Jag blev också övertalad att teckna en slags pensionsförsäkring som jag fortfarande är tvungen att betala in ett visst belopp lite då och då på annars så förfaller allt och hela mitt sparande försvinner? Jag har från denna försäkring lyckats ta ut en stor del av mitt inbetalade kapital, till så klart kraftiga avgifter. Denna försäkring gick bara minus under de åren som jag hade den, trots att hela världens börsen under denna tid bara gick upp.

Självklart har ju detta bolag bytt namn och ändrat på massa saker sedan dess, och heter i dag Investerum AB.

Man känner ju sig väldigt svag och lurad och vet inte vad man skall göra, utan bara betalar och mår psykiskt dåligt. Jag vågar inte tänka på hur min pension skulle kunna ha blivit om jag inte hade träffat på dessa typer.”

Thomas