VR och geststyrning – så blir stora teknikmässan

Foto: Jae C. Hong/AP

LAS VEGAS. När CES-mässan (Cunsumer Electronics Show) öppnar på allvar på torsdag finns mer än 3 800 utställare från 150 länder på plats. 20 000 nyheter väntas. Digitalmässan är därmed större än någonsin – och har växt förbi konkurrenten, IFA-mässan i Berlin.

Bland de stora trenderna finns alltmer människolika robotar, drönare och VR-utrustning. Men en sektor glimrar mer drottninglikt än de andra – bilindustrin.

Nästan 140 biltillverkare och leverantörer visar upp sig, trots att USA:s traditionella bilsalong i Detroit slår upp portarna bara ett par dygn senare. Självkörande och uppkopplade bilar har nämligen skapat ett helt nytt ekosystem – som involverar många bolag i techbranschen.

Annons X

Mässans kanske viktigaste huvudtalare är Nisan/Renaults koncernchef Carlos Ghosn. På torsdag väntas han presentera en nyhet inom uppkopplat, men även visa en ny version av Nissans elbil Leaf eller till och med en ny elbil med riktigt lång räckvidd på runt 50 mil. Den ska konkurrera med förra årets CES-stjärna: elbilen Chevrolet Bolt som i dagarna börjar säljas i USA.

Det skakiga elbilsbolaget Faraday Futures som förra året visade en elbilsprototyp lanserade på tisdagskvällen amerikansk tid en färdig produktionsbil i det populära suv-sortimentet – som ska kunna gå 60 mil och blir en direkt konkurrent till, just det – Tesla. Om den kommer i produktion, vill säga. Bolaget har lagom till CES-mässan fått penningskris och fabriksbygget här strax utanför Las Vegas är sedan november lagt på is.

Fiat/Chrysler visar stolt sin konceptbil Portal – en elbil som ligger på den så kallade nivå 3 i självkörning, vilket betyder att föraren alltjämt måste sitta bakom ratten.

Även Toyota väntas visa upp en konceptbil medan Hyundai tar med självkörande versioner av sin elbil Ioniq och Ford slår på stora trumman för sin nya hybrid Ford Fusion med avancerad självkörandeteknik.

BMW visar en självkörande 5-serie och ett helt nytt system där föraren ska kunna styra allt med gester i luften – utan att behöva röra vare sig skärm eller knappar – något som kallas HoloActive Touch system.

Även Volvo har en monter tillsammans med Ericsson, men ingen från Volvos högsta ledning kommer att vara på plats.

Mobileye är ett techbolag på mångas läppar. De israeliska grundarna Ziv Aviram und Amnon Shashua som gör assistanssystem för förare har just offentliggjort ett partnerskap med karttjänsten Here och Mobileye. Leverantören Delphi ska också visa en egen demonstrationsbil som har ett slags plattform som kallas CSLP – Centralized Sensing Localization and Planning som är fylld med sensorer – som kan gå i produktion 2019. Och på en tio kilometer lång teststräcka ska Delphi och Mobileyes automatiserade fordon bekänna färg.

Chiptillverkare har tidigare haft spelindustrin som kassako. Nu seglar denna sektor upp som viktig spelare i ekosystemet för självkörande bilar och uppkopplat. Det Kalifornienbaserade bolaget Nvidia, vars vd Jen-Hsun Huang fått äran att hålla invigningstalet, håller nu på med geststyrning, språkidentifiering och grafikkartor som blir allt viktigare för uppkopplade och självkörande bilar.

Deras ”Nvidia Drive PX 2” är ett slags superdator som nyligen vann CES innovationspris. Med hjälp av denna ska bilen övervaka, lära sig att skatta olika trafiksituationer och lära sig reagera på dem.

VR-glasögon blev årets julklapp i Sverige 2016, och även här väntas många nyheter med VR-teknik.

På mångas läppar i Las Vegas är att mer än ett dussin tillverkare av helt olika apparater ska använda Alexa röststyrning från Amazon.

Allt detta kommer nu nära 200 000 besökare att få se. Och det vill till att budskapet om bland annat elbilar sprids här i USA. Precis innan årsskiftet kom en undersökning med drygt 2500 amerikaner som visade att 60 procent inte ens vet att elbilar existerar.