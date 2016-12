Volvo: Stämning mot lastbilskartell väntas 2017

Foto: Gunnar Lundmark

Det säger Jan-Eike Andresen, chef för den juridiska avdelningen på Financialright som hanterar stämningsprocessen, till Nyhetsbyrån Direkt.

– Det blir troligen under andra halvåret 2017. Nu håller vi på att samla in krav och all information från lastbilsköparna och vi kommer antagligen att stänga den processen i juni nästa år och då utvärdera vad vi har fått in, säger han.

Financialright hanterar stämningsprocesser och samordnar juridisk expertis, ekonomisk expertis, informationshanteringen samt aktörer som finansierar hela stämningen. Financialright GmbH samarbetar med den internationella advokatfirman Hausfeld & Co, som den svenska åkerinäringens branschorganisation Sveriges Åkeriföretag tidigare under december rekommenderade sina medlemmar att ta kontakt med för att ställa krav på kartellen.

Annons X

Bakgrunden är att EU-kommissionen i juli i år dömde flera lastbilstillverkare till ett bötesbelopp om totalt drygt 2,9 miljarder euro för kartellbildning. Volvos/Renaults böter sattes till 670 miljoner euro. Även MAN, Daimler, DAF och Iveco ingick i kartellen medan Scanias roll fortfarande utreds.

Stämningsprocessen är öppen för alla som köpte lastbilar av kartellen under perioden 1997–2011.

– Vi har arbetat med projektet under ett halvår, men öppnade processen med att ta emot registreringar från lastbilsköpare för omkring sex veckor sedan. Vi har fått in klart över 10 000 lastbilar under den här korta tiden, varav många är från Sverige, säger Jan-Eike Andresen.

Eftersom processen befinner sig i en tidig fas är det svårt att bedöma hur stor den slutligen kan bli.

– Min personliga gissning är att vi skulle kunna samla in minst 100 000 lastbilar, säger han.

Han förklarar att det ligger på lastbilsköparna att bevisa att de har betalat ett överpris för lastbilarna. Baserat på vad experter sagt kring tidigare priskarteller har överpriset historiskt legat kring 10–20 procent av inköpspriset, plus ränta.

– Överpriset har bedömts kunna ligga på omkring 8 000–10 000 euro per lastbil, så vi är redan uppe i en bas på minst 100 miljoner euro sammantaget. Med den potentialen jag har pratat om kan det komma upp till en miljard euro, säger han.

I mitten av november skrev Reuters om ett uppskattat stämningshot mot lastbilskartellen på 100 miljarder euro, en betydligt högre nivå än det som Financialrights talar om. Reuters hänvisade då till uppskattningar från Bentham Europe, som är verksamt med att finansiera olika stämningsprocesser, om att det såldes 10 miljoner lastbilar i Europa under den aktuella perioden till ett överpris på omkring 10 500 euro per fordon.

Jan-Eike Andresen håller med om själva grundantagandena, det vill säga antalet fordon och överpriset, men påpekar att det inte är sannolikt att dokumentation för alla dessa lastbilsinköp kan samlas in.

– De 100 miljarder euro var en bra rubrik, men det reflekterar ett teoretiskt utfall. Vi försöker prata om ett mer realistiskt utfall, säger han.

Han hänvisar till att inköpsdokument är relativt lätt att få tag på för de senaste tio åren, men priskartellen pågick under åren 1997–2011.

– För perioden 1997–2006 kan det bli svårt att få in uppgifter och relevanta dokument. Därför är det inte realistiskt att få fram all information som krävs för alla inköp från den tiden. Vi har bra data, men jag kan inte garantera hur långt tillbaka i tiden den informationen tar oss, säger han.

Utan att förringa betydelsen av den juridiska och ekonomiska expertisen lyfter Jan-Eike Andresen fram just hanteringen av all information kring inköpen av lastbilarna som en nyckelfaktor i stämningen.

Han säger också att Financialrights i kartellstämningen inte samarbetar med Bentham Europe, utan har konkurrenten brittiska Burford Capital som finansiär av stämningsprocessen.

Hur själva stämningen kommer att se ut, om kartellen stäms som en grupp eller om kraven riktas mot de enskilda företagen i kartellen, och i vilken jurisdiktion stämningen kommer att lämnas in är i skrivande stund inte klart.