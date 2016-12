Reality TV Foto: John Minchillo

Den amerikanska reality-TV-såpan ”The Apprentice” handlade om Donald Trump och hans företag. ”Lärjungarna” försökte få jobb hos Trump och de som slogs ut fick sin dom av Trump: You’re fired. Du har fått sparken.

Nu bedrivs amerikansk politik enligt samma principer som The Apprentice.

Washington Post hade härom dagen en träffsäker analys av hur Donald Trumps rekryterar sin regering.

The choosing of who will work in his administration has taken on a sort of “Bachelor,” “American Idol” or, yes, “Apprentice” kind of vibe. (—) Much of a presidential transition revolves around assembling an administration and picking people for jobs, “The Transition” most closely resembles a competition show.

Men även presidentens politik utformas på ett snarlikt sätt.

New York Times har idag en artikel om hur Trump genom sina tweets hanterar enskilda företag:

Indeed, his tactics have drawn criticism from both the left and the right, with a range of experts saying his approach may be ineffective at best, and crony-capitalist and caudillo-like at worst.

Genom att angripa enskilda företags planer att förlägga verksamhet utanför USA kan Trump sedan på nya massmöten (det är vid sidan om twitter hans sätt att kommunicera) berätta om sina framgångar.

Men det är ingen särskilt effektiv väg att påverka positivt företagsklimatet i USA – för att uttrycka saken försiktigt.

Kylskåpstillverkaren Carrier drog ner på antalet jobb man planerade flytta till Mexico (nu bara 1000) men i gengäld fick företaget en subvention om 7 miljoner USD.

Kan det fortsätta så här?

Ja, inget är nog omöjligt i Donald Trumps USA.

Beredskap för mer reality-TV med andra ord.

Att bevaka amerikansk politik har fått helt nya dimensioner.