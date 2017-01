”Osakligt att inte utreda satsning på magnettåg”

Olyckan i tyska Eschede var en konsekvens av så kallade duoblock-hjul som monterats på ICE-tågen för att de skulle kunna köra såväl på konventionell räls som på höghastighetsräls, skriver författarna. Bilden visar en konduktör med sorgband på armen dagen efter den stora snabbtågsolyckan. Foto: Bernd Kammerer/AP (Arkiv 1998)

Magnettåget har stora fördelar ekonomiskt och miljömässigt. Infrastrukturminister Anna Johansson vägrar dock hårdnackat att utreda det alternativet.

Att det är viktigt med snabba tåg är nog alla eniga om. Men varför är det viktigt? Ja, ett skäl är förstås att kortare restider och bättre tidhållning skulle få många att gå över från transportslag som flyg och bil till tåg, vilket gynnar miljön. Men det finns tåg och tåg. Vad Trafikverket i dagsläget satsar på är så kallade höghastighetståg. Ett vettigt alternativ till den satsningen hade dock varit så kallade magnettåg (se SvD 20/8 2016). Med sådana tåg kan man lita på att komma fram i tid och att man kommer fram snabbt.

Inför beslutet om att bygga Ostlänken, ett höghastighetståg för 320 km/h, framför Trafikverket på sin hemsida vad man ser som argument mot ett sådant alternativ under rubriken ”Varför konventionell järnväg och inte magnettåg?”. Magnettåg har svårt att ”slå igenom internationellt”, påstår man. Vidare hävdas att Kina valt ”att inte gå vidare med magnettåg”, för att i stället storsatsa på ny höghastighetsjärnväg. Sanningen är snarare den att Changchun Railway Vehicles (CRRC) nu har egenutvecklat ett magnettågssystem för höga hastigheter (500–600 km/h) och har planer på att bygga många nya tågsträckor för magnettåg, varav en mellan Beijing och Shanghai. Kina ser magnettåg som en satsning för framtiden. Satsningen på magnettåg slår nu igenom på bred front i Asien. I Japan bygger JR-Central nu en magnettågsbana på 440 km mellan Tokyo och Osaka för hastigheter på över 500 km/h eftersom det är lönsamt, vilket ska jämföras med cirka 285 km/h i topphastighet för höghastighetståget Tokaido–Shinkansen. I Japan är det i dag endast en tågmodell som på en mycket kort sträcka trafikerar med 320km/h.

I ett internationellt perspektiv är det snarare höghastighetstågsprojekt som har svårt att slå igenom. Trots detta hävdar Trafikverket att det finns beprövad erfarenhet av höghastighetståg. Vad det rör sig om är emellertid konventionell tågteknik som pressats till sin yttersta gräns. Höghastighetståget ska förutom 320 km/h, dessutom köra på konventionella banor. Ostlänken är tänkt att byggas mellan Linköping och Järna. Från Järna in till Stockholms central ska höghastighetståget sedan tränga undan annan trafik på en konventionell bana. Man kan undra var Trafikverket har hittat uppgifter om tåg som kör i 320 km/h och sedan kör ut på konventionella banor? Ett sådant system existerar inte någonstans i världen. Det handlar snarare om en helt ny standard.

Erfarenheten av höghastighetståg i världen för 320 km/h är överlag negativa. I Kina har man i retoriken visserligen talat om höghastighetståg upp mot 400 km/h. Men det ändrade man först till 350 km/h och sedan, efter testkörningar med påtagligt negativa konsekvenser, gick man ner till 300 km/h. En liknande utveckling har vi sett i Spanien och Tyskland, där man nu insett att ansträngningarna att öka hastigheten innebär att gammal teknik pressas till sin tekniska och ekonomiska gräns. Därför väljer man nu lägre hastigheter. I Frankrike körs dock fortfarande tåg i 320 km/h av prestigeskäl. De går dock enbart på höghastighetsbanor. Drömmen om hastigheter över 300 km/h och blandad trafik är inte tillfredsställande uppfylld någonstans i världen.

Är det nu Sveriges tur att hoppa på en egen variant av höghastighetståget och få samma problem på halsen som Tyskland och andra länder har haft? Till exempel var olyckan i Eschede en konsekvens av så kallade duoblock-hjul som monterats på ICE-tågen för att de skulle kunna köra såväl på konventionell räls som på höghastighetsräls i 280 km/h. Den lösningen fick ett känt och dödligt resultat, och då man senare bytte till traditionella monoblockhjul, sänktes hastigheten till 250 km/h.

Magnettåget har stora fördelar ekonomiskt och miljömässigt. Infrastrukturminister Anna Johansson vägrar dock hårdnackat att utreda det alternativet, trots att den politiska processen kring höghastighetståget i Sverige har kört fast. Johansson hänvisar till att Trafikverket har ”gjort sina antaganden”. Men som grund för sitt val av teknik har Trafikverket endast producerat ett internt PM på 5 sidor om magnettågsalternativet. Som vi visat i GP (15/11) är detta PM föråldrat och felaktigt.

I stället för att erkänna sina egna fruktlösa antaganden, hävdar Trafikverket att ”det finns idag inget system för magnettåg i stor skala som tagits i drift, vilket gör att det heller inte finns så mycket erfarenheter att hämta”. Ur ett magnettågsperspektiv är detta mycket vilseledande, eftersom två banor på 3–4 mil för magnettåg i höga hastigheter har varit i drift under de senaste tio åren. Magnettågsvagnar har körts längre sträcka än X 2000-vagnar och antalet passagerare är nästan lika stort. Och för hastigheter över 300 km/h är magnettåg det enda sakligt realistiska teknikalternativet.

Hur ser ekonomin ut då? Får vi någon nytta för pengarna? Vi kan inte redovisa alla detaljer här och en utredning behövs. Nyckeltal kan dock ge en grov fingervisning. Ett stort utslag på ett nyckeltal visar ofta att man måste granska underlaget noga. Bygget av Hallandsåsen kostade grovt räknat 1 miljard per intjänad minut för tåget. Ostlänken kommer överslagsvis att kosta 2,5 miljarder i investeringskostnad per intjänad minut under förutsättning att tåget kan köra i 320 km/h eller om tågbanan byggs för 250 km/h. Som vi visade ovan är det mer realistiskt med just 250 km/h, vilket är en rimlig bedömning som bygger på beprövad erfarenhet. Om banan byggs för 320 km/h och det senare visar sig att det inte går att köra mer än 250 km/h, får vi grovt räknat 5 miljarder per intjänad minut. Detta ska jämföras med magnettågets nyckeltal som ligger under 1 miljard per intjänad minut. Magnettåget ger alltså tidsnytta för pengarna. Men det gäller inte höghastighetståget.

Vad Trafikverket vägrat genomföra är alltså en seriös och opartisk utredning om magnettåg. De argument som anförs mot magnettåg vilar i stället på uttalanden som är osakliga. Är det så vi vill att Sverige ska hantera teknikvalet i den största infrastruktursatsningen i modern tid, ett höghastighetståg för cirka 250–350 miljarder kronor? Saken blir inte bättre av att det i vårt land enligt grundlagen (RF 1:9) är olagligt att agera osakligt och partiskt. Höghastighetståget är ett olyckligt äventyr, medan magnettåg är ett beprövat projekt våra barn kommer att vara stolta över. Visst ska vi ha snabbtåg i Sverige, riktiga snabbtåg. Men det kan vi bara få om Trafikverket tar sitt tjänstemannaansvar på allvar och börjar agera på saklig grund. Utred magnettågsalternativet och upptäck att det är sakligt grundat!

Mattias Svederberg

magnettågsexpert

Rune Wigblad

professor i företagsekonomi, inr. industriell ekonomi