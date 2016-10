Bortsett från den utvandrade T S Eliot är Bob Dylan den första amerikanska poeten som fått Nobelpriset. Samtidigt uppvisar hans sångtexter ett släktskap med många av USA:s lyriska storheter, från modernistiska formförnyare till beatpoeter och bekännelsediktare.

Stillbild ur videon till "Subterranean homesick blues". Till vänster i bild står vännen och poeten Allen Ginsberg.

Va, nää, jaa, oj, oj. Jag vet inte riktigt vad jag yttrade först eller vad det betyder. Men det var i princip omöjligt att inte hemfalla åt interjektioner, åt enstaviga ord och läten när Svenska Akademien meddelade att årets Nobelpris i litteratur går till Bob Dylan. Såvida man inte häpen sjönk ner i den tystnad som lägrade sig i salen medan ständiga sekreteraren Sara Danius läste upp motiveringen om hur Dylan ”skapat nya poetiska uttryck inom den stora amerikanska sångtraditionen”.

Och kanske var det en träffande reaktion? En ­reaktion som rörde sig mot språkets gränstrakter, där ord förvandlas till ljud, där begrepp och bilder blandas med känslor, affekter och de drömmar som har sitt ursprung i magen, för att tala med Gunnar Ekelöf. Det var som om man blint och intuitivt landade på den plats där dikten en gång, i den muntliga kulturens vagga, för några tusen år sedan, vecklades ut ur ett möte mellan kropp och värld, röst och ljud, ord och sång. Och var annars möta, lyssna till och omges av Dylans låtar och poesi?

Som många andra hoppades jag på en nord­amerikansk författare i år, och en nordamerikansk författare är självfallet inte samma sak som en som skriver på engelska. Det handlar om någon som på ett aktivt sätt rör sig över det lapptäcke av traditioner som breder ut sig över kontinenten, som förmår vandra och slingra sig mellan olika platser, tider och uttryck – från vidsträckt ödemark till mellanvästerns småstäder och in i kuststädernas skimrande glaslabyrinter och brutala konsumism.

Och jag hade gärna sett just en poet från USA. Det är faktiskt första gången, om man inte räknar T S Eliot, som trots allt var en naturaliserad engelsman. Den insikten framstår nästan som ett skämt om man för ett ögonblick lånar ett öra åt den anglofona poetiska modernism som delat livstid med ­Nobelpriset. Ezra Pound, William Carlos Williams, H D, Gertrude Stein, Wallace Stevens, Louis Zukofsky, Allen Ginsberg, Robert Lowell, Elizabeth Bishop, Anne Sexton, Robert Creeley är några av dem som definierat poesi i vår tid, och som inte belönats. Walt Whitman och Emily Dickinson var för tidigt ute.

Givetvis utgörs Dylans primära estetiska hemvist av den amerikanska folkmusiktradition som formades av country och blues och andra genrer under 1900-talet, och som strax innan han började framträda, i övergången från 1950- till 60-tal, förkroppsligades av figurer som Hank Williams, Woody Guthrie och andra. Likväl är det alltså fullt möjligt att se hur flera av de poetiska strömningar som kopplas till namnen ovan på olika sätt och under olika perioder gett energi åt Dylans texter och musik. Samtidigt som hans låtar – eller, för den delen, hans roman ”Tarantula” från 1966, eller de memoarer han började ge ut för tiotalet år sedan – också samlat på sig och bearbetat intryck från andra kultursfärer.

Vad kan man då säga om man ändå närmar sig Dylan som en Nobelpristagare i litteratur – och om man närmar sig litteraturen i den bemärkelse den oftast haft under modern tid?

Självfallet går det inte att i en handvändning sammanfatta ett låtskrivande som nu är inne på sitt sjunde decennium. Men om man börjar i det 1960-tal som utan tvekan kom att mejsla fram de grundläggande dragen i hans uttryck, är det ganska lätt att relatera Dylans texter till ett knippe litterära strömningar och skolor från det förra seklet. Precis som i en stor mängd efterkrigspoesi är en surrealistiskt färgad bildfantasi ofta verksam i texterna. Särskilt tydligt är det kanske på de på sin tid kontroversiella inspelningar som markerade övergången till en elektriskt baserad musik. Utan att förlora den politiska och kritiska energi som besjälat de första albumen, kom texterna nu att vridas och vrängas på ett sätt som satte lyssnarens uppmärksamhet i rörelse.

Disillusioned words like bullets bark

As human gods aim for their mark

Make everything from toy guns that spark

To flesh-colored Christs that glow in the dark

It’s easy to see without looking too far

That not much is really sacred

Om dessa rader ur ”It’s alright ma (I’m only bleeding)” från ”Bringing it all back home” (1965), trots kasten mellan olika motiv, ändå hålls samma av både syntax och stämma, skulle andra låtar från samma tid hemfalla åt mer drastiska sidoordningar och snabba klipp, som i de berömda inlednings­raderna ur ”Desolation row” från ”Highway 61 revisited” (1965): ”They’re selling postcards of the hanging / They’re painting the passports brown / The beauty parlor is filled with sailors / The circus is in town.” Även om vi ganska snart får veta att vi befinner oss på en plats som kallas ”Desolation row” är det en sammansatt och brokig plats, där olika gestalter, berättelser och tider lagrats på varandra. Samma spänning och heterogenitet stöter man på i en låt som ”Bod Dylan’s 115th dream” från samma år (på ”Bringing it all back home”), där vi befinner oss på skeppet Pequod från Melvilles roman ”Moby Dick” och samtidigt lägger till i ett samtida New York. Det är låtar som uppfinner och fogar ihop ett slags ”heterotopier”, för att låna ett begrepp som den franske filosofen Michel Foucault ett par år senare skulle lyfta fram som karakteristiska för denna tid.

Utan tvekan fanns det större möjligheter att lära sig den här typen av grepp och operationer i den skrivna litteraturen än i folk- och rock­musikens textvärldar. Att Dylan hängde med och läste en beatpoet som Allen Ginsberg och en experimentell prosaist som William S Burroughs under dessa år är tydligt. Låtarnas klipp mellan olika ordscener låter sig kopplas till Burroughs berömda cut up-metod – men därmed också till den collageteknik som bland andra Eliot och Pound hade utforskat tidigare; två poeter som tilldelas en lätt komisk roll i redan nämnda ”Desolation row”.

På samma sätt kan det verbala flödet och de många uppräkningarna i Dylans kompositioner från denna tid relateras till Ginsbergs poetiska arbeten eller till den ”spontana prosa” som Jack Kerouac hade utvecklat under tidigt 50-tal genom att lyssna på radions sportkommentarer och genom att spela in sig själv på bandspelare. Men det handlade inte om en enkelriktad trafik, utan om ett slags poetiskt och socialt utbyte. Att Ginsberg i sin tur fick pengar av Dylan för att köpa just en bandspelare till sitt poetiska arbete är kanske ett tecken.

Att Dylans skrivande ändrar karaktär under det sena 60-talet och 70-talet är välbekant. En större enkelhet, ett mer direkt tilltal och en betydligt starkare betoning på den till synes personliga bekännelsen löper genom många av låtarna med ett slags kulmination i det som brukar beskrivas som hans skilsmässoalbum, ”Blood on the tracks” (1974). Vill man hålla fast vid kopplingen till den amerikanska poesin kan man här, å ena sidan, se en förbindelse till den vardagens moderna tradition som burits upp av poeter från William Carlos Williams till Robert Creeley. Men också till just en mer personligt sårig och expressivt bekännande linje med namn som Robert Lowell och Sylvia Plath.

Likväl är det för simpelt att framhålla en en­tydigt linjär process. Enklare och direktare former återfinns förstås också på tidiga album – inte minst i poplåtar med kärlek på halsen, som ”Don’t think twice” – och visst kommer det mer elaborerade språket och uttrycket att aktiveras även långt senare. Kanske är det rimligare att tala om två poler i hans låtskrivande, mellan vilka ett vidare register av textuella och klangliga uttryck kalibreras för de olika frågor och ämnen som fångat Dylans uppmärksamhet under åren: från politiska och ekonomiska orättvisor till kärlek och uppbrott till sorgliga manliga solitärer, religiösa grubblerier, ensamhet och död.

Text och klang, alltså – och röst. För det är självfallet denna specifika kombination som nu belönas med ett Nobelpris. Om Dylan hade valt att skriva och trycka sina texter i en räcka av böcker i stället för att foga samman och spela in dem som låtar utgivna på grammofonskivor, band, cd-skivor och mp3-filer – eller framförda på otaliga scener världen över – vore han definitivt inte en pristagare eller ens en kandidat. Ensamma på sidan når hans ord inte alls lika långt. Vi kan läsa och förstå dem, men tillsammans med musiken och ljuden gör de betydligt mer än så. De omger och lever i sin lyssnare och förstärker den performativa och processuella sida som mycket poesi bärs av. Den opererar i kropp och minne på ett annorlunda sätt.

En sida av mig – den som varje dag ägnar en och två tankar åt den ”skrivna” litteraturen – önskar utan tvekan att Akademien hade gett årets pris till någon av mina bokfavoriter; en Anne Carson eller John Ashbery (de poeter jag fantiserade om skulle belönas), eller den Thomas Pynchon som mer än någon annan levande författare gett energi och oanad betydelse åt romankonsten. En annan sida – och inte bara den som lyssnat intensivt på Dylan, till och från, under flera decennier – gläds åt att ­varken Nobelprisets eller litteraturens fält är givna och fixerade terränger. På de senare ryms allt från ambulerande scenpoeter till digitala experimentatörer, och det förtjänar att uppmärksammas. Det ironiska i kråksången är förstås att Dylan verkar på ett fält som knappast saknat uppmärksamhet under modern tid. Men från denna position har hans låtar spridit sig till otaliga hörn och omformat inte bara popmusiken, utan också litteraturens skiftande ekologi.