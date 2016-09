Vladimir Putin. Foto: Alexei Druzhinin / TT / NTB Scanpix

Samstämmigheten bland dem som följer utvecklingen I Ryssland är nu större än den någonsin varit efter Sovjetunionens fall. Putins imperium är en sönderfallande, auktoritär kleptokrati som drivs av propaganda och militära bombasmer. Fastän Ryssland i grunden är ett svagt land klarar det sig med hjälp av en stark vilja och opportunism. Stöter man på svaghet avancerar man. Möter man styrka drar man sig tillbaka.

Det bästa sättet att handskas med Ryssland är därför att hålla en enad front där västländerna gör som de säger och vi står fast vid våra egna regler och procedurer. Det skulle till exempel innebära ett hårt ingripande mot rysk penningtvätt och att se till att Natos planer att försvara gränsstaterna (Estland, Lettland, Litauen och Polen) hålls trovärdiga och har tillräckliga resurser.

Men i stället för defensiva åtgärder och avskräckning har vi halvmesyrer eller ännu sämre.

Vi tycks vara alltmer beredda att glömma att Kremls styrkor invaderade och skar bort en del av Ukraina, vilket innebar att de ändrade Europas gränser med våld och kränkte centrala principer i den säkerhetsordning som rått på kontinenten sedan 1991.

Sanktionerna dämpade Putins ambitioner i Ukraina (även om landets egna modiga militära motstånd också spelade en roll), men förbudet för hans kompisar att göra ekonomiska affärer och ett stopp för högteknologiska investeringar i energisektorn har inte fått ekonomin att krascha. Inte heller har åtgärderna spritt någon panik eller orsakat ett sammanbrott i den ryska maktapparatens innersta cirklar.

En förklaring är girighet. Särskilt är det Deutsche Bank som är under granskning för sin roll, belyst i ett reportage i det senaste numret av New York Magazine, att underlätta s k spegelaffärer som slussat flera miljarder dollar till de rikaste och mäktigaste männen i Ryssland. Dessa transaktioner är fingerfärdiga trick där en kund använder ett skalbolag för att köpa och sälja samma aktier i olika rättsområden. Banken håvar in feta avgifter och pengarna flödar spårlöst över gränserna.

Ryssland märker också att den politiska viljan bakom sanktionerna mattas av. Än så länge håller Angela Merkel fast vid EU-linjen, men länder som Italien, Frankrike och Slovakien tycker att pressen på Ryssland är en dyr sidoverksamhet. Storbritannien, som brukade inta en bestämd hållning, ligger nu i utkanten av den europeiska diplomatin. Regeringen Obama rör sig sakta mot en överenskommelse med Ryssland angående Syrien.

De återstående månaderna detta år kommer därför att vara särskilt farliga.

Om Hillary Clinton vinner det amerikanska presidentvalet, vilket verkar troligt, möter Ryssland en statsförvaltning som är benhårt inställd på att sätta det man betraktar som världens största skurkstat på plats. Clinton hatar den ryske ledaren (och kan i privata sammanhang göra en mycket rolig och kusligt träffsäker imitation av hans machofyllda kroppsspråk). Hon och hennes hökaktiga rådgivare har varit irriterade av Vita husets försiktigt tassande attityd under Obama och den självupptagne och oförutsägbare nuvarande utrikesministern John Kerry.

Men Hillary Clinton flyttar inte in i Vita huset förrän i januari. Om Putin kan förändra förhållandena på marken innan dess – vara tuff i förhandlingarna om Syrien, tvinga Ukraina till en förnedrande uppgörelse med de ryskstödda marionettstaterna i öster och urholka Natos trovärdighet i Baltikum – så har han en ovanligt god chans att komma undan med det.

Att servera en president Trump etablerade fakta i Europa skulle kunna vara ännu fördelaktigare för Putin. Den republikanske kandidatens utrikespolitiska kunskaper är alarmerande svaga. Hans rådgivare är en hoper föredettingar och tokstollar. Trump beundrar Putin, betraktar Nato som föråldrat och Amerikas europeiska allierade som fripassagerare. Det är osannolikt att han skulle inleda sin presidentperiod med att konfrontera Kreml.

Det var skönt nu i augusti. Men vintern kommer fortare än vi tror.

Översättning: Lars Ryding