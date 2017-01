Vinsttapp för Tele2

Mobiloperatören Tele2 redovisar bokslut för 2016. Foto: Terje Bendiksby/TT

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst före skatt på 172 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick till 1 459 miljoner kronor, jämfört med 1 337 miljoner kronor fjärde kvartalet 2015. Här låg förväntningarna i snitt på 1 259 miljoner kronor.

Omsättningen för bolaget, som ingår i Stenbecksfären, uppgick till 8 217 miljoner kronor, jämfört med 6 943 miljoner kronor ett år tidigare.

Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 5:23 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 5:35 kronor per aktie. För 2017 ämnar styrelsen föreslå en utdelning om 4:00 kronor per aktie, enligt bokslutskommunikén.