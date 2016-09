Under det senaste räkenskapsåret, som sträckte sig till och med juni, blev Manchester United första brittiska klubb att dra in mer än en halv miljard pund i intäkter under ett enskilt år, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Närmare bestämt uppgick intäkterna till 515,3 miljoner pund (cirka 5,8 miljarder kronor).

Klubben redovisade även en rekordhög rörelsevinst på 68,9 miljoner pund.