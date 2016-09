Red Hot Chili Peppers

Det finns ikoner som i varje liten gest lyckas kommunicera allt de står för. Som flyger fram över scenen de äger. Och som i en livesituation lurar oss att tro att deras storhetstid – som oftast ligger åtskilliga decennier bak i tiden – är just precis nu.

Att Red Hot Chili Peppers frontman Anthony Kiedis inte är en av dem blir smärtsamt uppenbart när bandet tar sig an The Stooges ”Search And Destroy”. Kanske är det inte helt osannolikt att Iggy Pop är en stor idol för Kiedis, som genom åren kopierat hans frisyrer och nu slitit av sig tröjan. Men vad den illasittande Iggycovern får oss att se är att det är ett universum mellan de två.

Konserten inleds med en vilsen fagott på frijazzutflykt, sedan stegar bandet in. Medan de är djupt försjunkna i en jamsession kommer Anthony Kiedis, klädd i surfshorts och truckerkeps, hardstylesteppande in från sidan. Och samtidigt som jammet övergår i introt till ”Can’t Stop” sänks tusentals lampor ner från snören i taket. Ljuset ska senare pendla i luften och skapa en illusion av ljudvågor, i övrigt bjuder inte RHCP på några specialeffekter. Men om showen är sparsmakad så har musikerna desto svårare att hålla tillbaka, även i de stunder då jag önskar att de vågat. Till exempel får den allians av rock och stelopererad funk – som blivit deras signum – illustreras med ändlösa och oräkneliga dueller mellan basisten Flea (i orientaliska ravebyxor) och gitarristen Josh Klinghoffer (i jordfärgade haremstights).

Annons X

Publiken om tjugotusennånting personer flyger upp från sina sittplatser när hitkavalkaden fortsätter med ”Dani California” och ”Otherside”. Det är tydligt att det är i hitsen som RHCP känner sig mest bekväma och att det är vad fansen vill ha, snarare än låtar från nya albumet ”The Getaway”. Innan de går vidare med ”Dark Necessities”, ett av de starkare spåren från nyss nämnda album, så tackar Flea och Kiedis Sverige för Pippi, Ingmar Bergman och Ultimate Fighting-stjärnan Die Mauler.

En dryg timme in i konserten känns är stämningen oengagerad både på och framför scen, men publikens gensvar under avslutande ”Under The Bridge” tycks ge Red Hot Chili Peppers den energi de så desperat behövt tidigare under kvällen. Men det blir förstås exranummer, vilka inleds med att trummisen Chad Smith drar igång något som liknar raketen – för att sedan inleda ett lätt osannolikt medley med U2’s ”Sunday Bloody Sunday”. Konserten är en ytterst ojämn uppvisning och att Red Hot Chili Peppers i duon Deap Vally hittat ett förband som utklassar dem och rockar hårdare än vad de någonsin gjort och kommer att göra räddar tyvärr inte RHCP.