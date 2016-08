I mars publicerade den ryska webbtidningen inonews.info nyheten att ukrainska och europeiska myndigheter planerade att avsätta Ukrainas premiärminister och ersätta honom med Carl Bildt. ”Bevisen” var en helt igenom fabricerad mejl- konversation mellan Diana Janse, ambassadör och numera rådgivare till Anna Kinberg Batra och en administratör i Odessa som smälldes upp i bästa avslöjande Wikileaks-style. Absurt? Inte alls. Artikeln på den numera nedsläckta sidan var bara en av de ryska lögner och konspirationsteorier riktade mot väst/EU/Nato/Ukraina som listades i EU:s månatliga genomgång av rysk desinformation.

I Rysslands militärstrategiska doktrin är de första stegen att ta kontroll över informationssfären och påverka opinionen, vilket görs på många sätt. Ett falskt brev där försvarsminister Peter Hultqvist påstods gratulera Bofors till vapenexport till Ukraina spreds i sociala medier förra året. Sputnik, den svenskspråkiga ryska propagandakanalen stängdes nyligen ner men enligt såväl Säpo och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har Rysslands psykologiska krigföring mot Sverige kraftigt ökat under året.

I tidningen Filters artikel om den ”svenska propagandan som gör dig rädd för Ryssland” råder dock en helt annan verklighet. Där är Ryssland offret och det är den svenska regeringen, försvarsmakten och journalistkåren som är mobbarna som drivs av egenintresse.

Festligast är Sven Hirdman, ledamot i fondstyrelsen för den ryska elitskolan MGIMO, Moskvas statliga institut för internationella relationer. Han säger att ”den ryska propagandan är ingenting mot den svenska åt andra hållet” samt ”att vi skulle behöva förstärka vårt psykologiska försvar mot Ryssland är bara larv.” These aren’t the droids you’re looking for, med andra ord. Som om den fejkade intervjun med Diana Janse och andra ledande svenska politiker och tjänstemän aldrig funnits och inte heller de hundratals nålsticken av rysk statsfinansierad desinformation som bevisligen strös över webben för att så tvivel och driva opinionen i en riktning som gynnar dem.

Annons X

Nej, betydligt bättre läsning är Stefan Olssons sakliga bok ”Vilseledning” (Timbro förlag). Med tydliga exempel visar han hur rysk desinformation riktad mot nyhetsredaktionerna använts för att nå militära framgångar i Ukraina. För att det pågår ett propagandakrig är faktiskt utom tvivel, och lika lite som Ryssland ville ha andra länders inblandning i Ukraina, lika lite vill de att Sverige ska bli medlemmar i Nato. Och det är nog snarare det som hela saken gäller. Inte den sammansvärjning mot Ryssland som Sven Hirdman verkar se, där nere i kaninhålet på hattmakarens teparty.