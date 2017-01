Vilks om Nimis: "Det ska byggas upp"

Det är inte klarlagt att påkarna verkligen hade med branden att göra.

– Det kan inte uteslutas att påkarna fanns där innan det började brinna i Nimis, säger Mattias Mohn, polisens förundersökningsledare, till tidningen.

Han väntar på fler analyssvar från den kriminaltekniska undersökningen, men framhåller att inte ens en dna-träff räcker för att fälla en gärningsman. Det bevisar bara att personen varit på platsen.

Polisen hoppas nu på tips för att föra utredningen framåt. Annars är det risk att den läggs ner, säger Mattias Mohn.

Lars Vilks själv säger att han inte är förvånad över att utredningen kan läggas ner. Det viktiga för honom är att verket återställs.

– Det är klart att det ska byggas upp. Jag har alltid sagt att vandaliseras det, så ska man återställa det och göra det lite större för att markera hur det går till, säger han till TT.

I februari ska Vilks förhandla med Länsstyrelsen om bygget. När det gäller själva uppbyggandeprocessen säger Lars Vilks att eftersom det "balanserar på lagens kant" kan han behöva hjälp med byggandet.

– With a little help from my friends, som det heter i visan. Jag har ju poliser runt mig dygnet runt så jag får vara väldigt laglydig, säger han.

Träkonstruktionen skadades svårt vid branden, men cirka tre fjärdedelar bedöms vara oskadda. Även om Lars Vilks blev besviken när delar av Nimis brändes ner, så tycker han att branden förbättrar verket.

– Ett nedbränt konstverk är intressantare än ett icke nedbränt. Det blir en dramatik, det blev en ganska magisk historia, säger han.