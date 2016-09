Skotten i Köpenhamn. Ett reportage om Lars Vilks, extremism och yttrandefrihetens gränser

Principen om konstnärlig kvalitet har kommit tillbaka från ett oväntat håll: genom Lars Vilks, som själv inte tror på något annat än konstvärldens statushierarkier. Ska vi förbehållslöst stödja en konstnärs rätt att leva krävs det tydligen en viss verkshöjd. I vintras gick jag på en paneldebatt om de växande hoten mot svenska konstnärer och författare och fick, en aning överraskande, höra ett försvarstal för självcensur och ett ilsket angrepp på Vilks.

Niklas Orrenius är rätt person för en bok om det heta ämnet Lars Vilks. Han håller en säker kurs genom den konfliktorkan som har uppstått runt konstnären. Alla aspekter tas med: hatpredikanter i svenska moskéer, Vilkskramande högerpopulister, utrikespolitiska förvecklingar och den fientlighet som Vilks har mött i det svenska kulturlivet. Det finns en dansk Lars Vilks-kommitté men ingen svensk. Bland mycket annat har Vilks också blivit ett slagträ i det eskalerande fördomskriget mellan Sverige och Danmark.

Orrenius säger sig vilja ”dyrka upp” vad Vilks egentligen tycker. Det är inte lätt. Vilks klagar aldrig, ångrar ingenting, spelar perfekt den distanserade roll han har tilldelat sig. På sin grav vill han ha valspråket ”Allting är en fördel”, vilket också kan ses som den ledande principen bakom rondellhundsprojektet. Varför tackar han ja till suspekta eller högerpopulistiska inviter när han har allt att vinna på att dra en gräns mot sådant? Det är ”mycket intressantare” om folk inte vet om han verkligen är rasist, svarar han.

”Man använder motståndarens energi för att vinna kraft själv”, säger konstvetaren Linda Fagerström om konceptkonst av Vilks typ. Det kunde vara en beskrivning av elegant kinesisk kampsport eller lika gärna av en passiv-aggressiv rättshaverist. Skulle Vilks kunna tänka sig att ställa ut anonymt, undrar Orrenius. ”Man måste ju springa på alla bollar i mitt läge, alltså.”

Måste man? Här hade jag gärna sett en hel kö av följdfrågor. Vad gör man med sig själv om man springer på alla bollar och uppfattar allt som lika användbar energi?

En detalj som susar förbi i förbifarten vill jag fästa uppmärksamheten på. Orrenius träffar yttrandefrihetsjuristen Hans-Gunnar Axberger som säger: ”Tidigare hade vi ’råd med’ att låta folk tycka vad de ville”, men idag är vi ”inte längre det homogena samhälle som vi var från 1700-talet och framåt”. Plötsligt vill man, från många skilda håll, inbilla oss att vårt konfliktfyllda förflutna var lika homogent som en tub mjukost.

En annan detalj, också värd att uppmärksamma: den islamistiska terrorn har, mig veterligt, aldrig riktats mot de högerextremister som hatar muslimer. Här skymtar en ömsesidig rationalitet. När självmordsbombaren Taimour Abdulwahab slog till i Stockholm, skriver Gellert Tamas i ”Det svenska hatet”, twittrade Jimmie Åkessons sekreterare ”Äntligen”.

Ska konst kritisera känsliga saker måste det göras ur ett ”inifrånperspektiv”, säger Kulturhusets chef Benny Fredriksson till Orrenius. Det gör Rushdie, enligt Fredriksson, men inte Vilks, och därför bör de inte jämföras, trots likartade hot. Följer vi den principen har vi snart avskaffat den gemensamma offentligheten och byggt ett förmodernt samhälle där varje grupp sköter sitt och bestraffar sina avvikare utan insyn. Makode Linde blev som bekant tvungen att byta namn på sin utställning – mer än så var inte inifrånperspektivet värt för Fredriksson.

Människor som står i förbindelse med en gud borde vara de minst lättsårade på planeten. Om jag var religiös skulle en nidbild av det jag trodde på vara lika hjälplös som ett försök att göra en karikatyr av solen. Kom igen, gör ert värsta, rita solen som en gris eller en binnikemask om ni vill, det blir aldrig mer än en bagatell.

Om Sverige inte lyckas minska klyftorna och misstron mellan olika befolkningsgrupper kan det ”i allra högsta grad” bli aktuellt med en åtstramning av yttrandefriheten, tror Axberger.

På tal om var gränserna för yttrandefriheten ska gå i framtiden säger Örebromoskéns vd Jamal Lamhamdi: ”Det är ingenting man kan ändra snabbt.” Nähä, men kan man ändra det långsamt?

Om konstnärer och institutioner börjar ägna sig åt självcensur kan det offentliga rummet förändras radikalt utan att någon behöver ändra en bokstav i lagen. Efter dödsdomen mot Rushdie har självcensuren ökat på alla håll, skrev Kenan Malik i artikeln ”Shadow of the fatwa” (Index on Censorship, december 2008). Den är fortfarande aktuell.