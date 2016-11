Romney utrikesminister? Foto: Carolyn Kaster

I söndagens Outlook-avdelning i Washington Post skriver Kristen Soltis Anderson och Patrick Ruffini om de slutsatser opinionsundersökare ska dra av årets presidentval.

De båda grundade härom året det republikanska opinionsundersökningsföretaget Echelon Insights.

Jag träffade Kristen första gången för ungefär tio år sedan då hon arbetade på ett annat företag som hjälper republikanska kandidater i deras kampanjer, Winston Group.

Annons X

Jag har försök träffa henne varje gång jag är i den amerikanska huvudstaden för at lyssna på hennes smarta analyser av amerikansk politik.

I morse satt hon som vanligt i panelen på ABCs söndagsmorgonprogram This Week och konstaterade att Donald Trumps kommande regerings öde kommer att avgöras av hur kompetenta personer som får nyckelpositioner i den.

Det var en elegant, underförstådd kommentar till det många tror är Donald Trumps svagaste sida, att han bara lyssnar till osjälvständiga ja-sägare och inte vill omge sig med starka, kompetenta personer.

Kristen menar att nyckelutnämningen är utrikesministerposten.

Detta var dagens panel: Powerhouse Roundtable debates the week in politics, with Washington Post chief correspondent Dan Balz, Wall Street Journal White House correspondent Carol Lee, host of "The Young Turks" Cenk Uygur, and ABC News contributor and Republican strategist and pollster Kristen Soltis Anderson.

Vi träffades sedan över fika en kvart efter TV-programmets slut.

Vi diskuterade sedan i några timmar om läget i amerikansk politik idag och i morgon.

I sin bok ”The Selfie Vote” analysera hon det republikanska partiets väljarpotential i morgondagens USA.

Även delstater som Txas, Arizona, Nevada och Colorado kommer att kunna sväng från att ha varit traditionellt republikanska.

Det beror på om det demokratiska partiet drar de rätta slutsatserna av årets val.

Samt givetvis på om Donald Trump nu kommer att skapa ett nytt GOP.

- Kommer GOP vara så nöjda med årets resultat att man missar att se framåt?

Resten av samtalet kommer nog att återkomma i Kristens artiklar framöver.

I Post-artikeln i söndagstidningen dras denna slutsats:

Electoral surprises around the globe — from Trump to Brexit — show that we may be overly reliant on horse-race polling. But polls are useful for what they tell us beyond who will win the election. Many of the attitudes Trump rallied voters around (discontent with the status quo and mistrust of political and economic elites ) were popular in polls, even when he wasn’t. This may have been a harbinger of his success and a clue as to where voters would eventually gravitate. The growing availability of data, from digital and traditional sources, and the ability to analyze it mean we now have more than just polls to understand the electorate.

Alltså:opinionsundersökningar om “vem som vinner” kommer framöver inte spela så stor roll efter Brexit och Trump utan nu finns det så mycket annan data – inte minst demografisk men också om åsikter i sakfrågor – att det kommer att gå att skaffa sig en intressant bild av opinionsläget.