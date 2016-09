Vild Hermine pajar amerikansk högtid

Stormen, som döpts till Hermine, skördade minst två människors liv och lämnade tusentals strömlösa efter att den i fredags svepte in över Florida och under helgen drog vidare längs med North Carolinas kustområden. Då hade den tidigare orkanklassade stormen mojnat en aning, men meteorologer spår att den återigen kommer att nå orkanstyrka under natten till måndagen.

New Jerseys guvernör Chris Christie har utlysts undantagstillstånd i tre av delstatens kustområden, som ödelades av stormen Sandy 2012.