Att vänta med att öppna klapparna till eftermiddagen är en övning i tålamod. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Man kan lätt få intrycket att julen handlar om VR-glasögon, Star Wars-merchandise och frosseri. Men julens ritualer handlar till stor del om väntan.

Adventsljusstaken, adventskalendern och även paketen under granen på julaftonsmorgonen lär oss och våra barn tålamodets svåra konst.

Förmågan att avstå omedelbar behovstillfredsställelse och i stället invänta en möjligen större belöning längre fram varierar mellan människor. Det mest berömda försöket att mäta denna andens seger över materien var det så kallade mashmallowexperimentet vid Stanford 1972. Psykologen Walter Mischel ställde dagisbarn inför valet mellan ett mashmallow nu på direkten, eller två senare. Bilder från testet visar hur barnen verkligen kämpade med sig själva för att klara de femton minuterna som krävdes. De vred sig, sparkade, tuggade på håret och blundade. I de uppföljande studierna kunde man senare visa att den tredjedel av barnen som klarat av att vänta hade större framgångar i livet.

Viljan att skjuta upp belöningar, eller tidspreferensen som ekonomer kallar den, varierar också regionalt. I artikeln ”Patience and the wealth of nations” har professor Thomas Dohmen vid Bonns universitet och fyra kollegor mätt tidspreferenserna hos drygt 80 000 individer i representativa urval i 76 länder. Mätningen, som är del i en större forskningsstudie vid namn Global preference test och som utfördes 2012 med hjälp av opinionsmätningsföretagets Gallups globala undersökningsorganisation, är som ett världsomspännande val mellan en godisbit nu och två godisbitar om en kvart. Ett mashmallowtest för nationer.

Det visar sig, till exempel, att Sverige är ett av de länder som är allra bäst på att skjuta upp belöningar. Det samma gäller för våra nordiska grannar. I ett vidare perspektiv är Västeuropa och Nordamerika mer tålmodiga än exempelvis Sydamerika och Afrika.

I likhet med mashmallowexperimentet undersöker forskarna också om det finns något samband mellan tålamod och välstånd. De finner att omkring 40 procent av skillnaderna i välstånd, mätt som BNP per capita, kan förklaras med variationerna i tidspreferens. Även efter kontroll mot andra faktorer – allt från klimat, geografi och sjukdomar till kulturella, historiska och politiska särdrag – kvarstår resultaten. Också med andra mått på välstånd håller fynden.

Forskarna finner också skillnader inom länder. I fattigare regioner är det uppmätta tålamodet lägre. Ja, ända ner på individnivå i det globala preferenstestet står sig resultaten.

Man skulle förstås kunna tänka sig att rika, välutvecklade länder ger sina befolkningar bättre möjligheter att avstå omedelbar behovstillfredsställelse. Den som inte har mat för dagen har ju knappast något val. Men även när forskarna räknar in förekomsten av fungerande institutioner eller variationer i humankapital kvarstår sambandet mellan tålamod och välstånd.

De prövar också en annan teori.

Det fanns en tid när namnet Weber inte primärt var lika med lyxgrillar för den konsumerande medelklassen. Max Weber var en tysk sociolog som 1905 publicerade ”Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus”. Hans tanke var att kapitalismens genombrott gick att spåra till den protestantiska arbetsetiken.

Och faktiskt! Preferensstudien antyder att tålamodet samvarierar med andelen protestanter i ett land.

Vad som är ägget och vad som är hönan kommer vi kanske aldrig att sluta bråka om. Men de nya rönen ger oss i alla fall ytterligare en anledning att ta julfirandet på högsta allvar.