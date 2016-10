Viksten matchvinnare för Örebro

För några veckor sedan sade tränaren Kenta Johansson upp sig och assisterande Johan Tornberg och Lars Ivarsson fick huvudansvaret. Det gav direkt effekt och Örebro tog tio av tolv möjliga poäng – och sedan kom tre raka förluster. Men nu är Örebro på vinnarspåret igen efter andra raka segern när Daniel Viksten blev stor matchhjälte och slog in segerpucken. Och trepoängaren var efterlängtad i en kokande Behrn arena – där Örebro bara vunnit en gång tidigare den här säsongen. Publiken bjöd på stående ovationer och blev till sist också underhållen av sedvanlig "Hudashow" när Örebros målvakt Julius Hudacek kom tillbaka in på isen efter matchen.

Men Luleå tog kommandot och skapade en hel del lägen framför Hudacek i hemmakassen. Nästan halvvägs in i första perioden gjorde Luleåbacken Brendan Mikkelson första målet med en fin backhandskott.

Örebros bästa, och enda riktiga målchans i första perioden hade Daniel Viksten som prickade stolpen efter en spelvändning.

Annons X

– Vi kom inte upp i den nivån vi vill. Vi måste få upp skridskoåkningen ett snäpp och sätta mer press på deras målvakt, sade Örebrobacken Gustav Bäckström i speakerintervjun efter första perioden.

Men inte blev det spelmässigt så mycket bättre för Örebros del direkt efter pausen. Efter halva andra perioden när det var 7–0 i skott till Luleås fördel tog Örebrotränaren Johan Tornberg time out. Det gav omedelbar effekt. Först kvitterade Kalle Olsson när han petade in pucken i mål, i spel fem mot fyra. Och kort därefter kunde frie Martin Johansson göra sitt första mål för säsongen när han tryckte in 2–1 till Örebro i öppen bur. Extra skönt för skadeförföljde Johansson som var tillbaka i laget efter ljumskproblem. Örebroglädjen varade dock inte så länge då Petter Emanuelsson kvitterade precis före pausvilan.

Men när fem minuter återstod av tredje perioden åkte Örebros Daniel Viksten sig fri och placerade in 3–2 pucken bakom målvakten Filip Gustavsson.